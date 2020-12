Με αγωνία η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις για το εμβόλιο που θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους για την εφιαλτική πανδημία του κοροναϊού.

Κάνοντας αγώνα δρόμου, φαρμακοποιοί, ερευνητικά κέντρα και κυβερνήσεις παγκοσμίως προσπαθούν να παραδώσουν ασφαλές το εμβόλιο στα νοσοκομεία προκειμένου να «φρενάρουν» την πανδημία, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή περισσότερων από 1,6 εκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών μέχρι στιγμής, με το δεύτερο κύμα να αποδεικνύεται πιο φονικό από το πρώτο και το φόβο έξαρσης κρουσμάτων κατά την περίοδο των εορτών να ελλοχεύει.

Με τα δεδομένα αυτά, κι ενώ Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ και Καναδάς έχουν ξεκινήσει τη χορήγηση των εμβολίων με επείγοντα χαρακτήρα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) -μετά από πιέσεις που φέρεται να δέχτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση- επισπεύδει τη συνεδρίαση προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

Ενώ η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για τις 29 Δεκεμβρίου, κάτι που σήμαινε πως οι πρώτες δόσεις του εμβολίου θα ήταν διαθέσιμες από τις αρχές του επόμενου έτους, τελικά η αρμόδια επιτροπή αναμένεται να λάβει τις σχετικές αποφάσεις στις 21 Δεκεμβρίου, γεννώντας ελπίδες ο… Άγιος Βασίλης να φέρει το εμβόλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες.

«Είναι πιθανόν οι πρώτοι Ευρωπαίοι να εμβολιασθούν πριν από το τέλος του 2020» έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Every day counts – we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.

I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.

Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2020