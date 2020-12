Ο Άλφρεντ Μολίνα αναμένεται να επιστρέψει στο ρόλο του «κακού» Ότο Οκτάβιους ή Doctor Octopus στην επερχόμενη ταινία Spider-Man 3 της Marvel.

Ο διάσημος ηθοποίος, ο οποίος φέρεται να εμφανίστηκε στα γυρίσματα της νέας ταινίας, υποδύθηκε αρχικά τον Doc Ock στο σίκουελ του Σαμ Ράιμι του 2004, Spider-Man 2.

Alfred Molina will return as Doc Ock, his role in ‘Spider-Man 2’, for Tom Holland and the MCU’s ‘Spider-Man 3’, fueling more hype around a live-action Spider-Verse movie.

(via @THR) pic.twitter.com/Cy4Bkz4WjR

— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) December 8, 2020