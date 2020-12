Θυμάστε κάποτε που αισθανόμασταν ενοχές όταν περνούσαμε ατέλειωτες ώρες για να παρακολουθήσουμε «με μια ανάσα» τη νέα σεζόν της αγαπημένης μας σειράς; Ε, λοιπόν, έχουν περάσει –ελπίζουμε ανεπιστρεπτί- και πλέον κανείς δεν θα μας καλέσει να απολογηθούμε που δεν αφήσαμε το επόμενο επεισόδιο για αύριο. Από την πλευρά μας, αποκαλύπτουμε χωρίς φόβο και πάθος ότι τα βράδια μας πρόκειται άμεσα να γεμίσουν δράση, μυστήριο, δυσεπίλυτα εγκλήματα, αλλά και μοναδικές στιγμές σινεμά, αφού αγαπημένες και πολυαναμενόμενες σειρές και ταινίες πρόκειται άμεσα να κάνουν την πρεμιέρα τους, αποκλειστικά στο COSMOTE TV.

Έτερος Εγώ-Κάθαρσις

Η σειρά-φαινόμενο επιστρέφει στις οθόνες μας στις 11 Δεκεμβρίου μέσα από το COSMOTE SERIES MARATHON HD και το COSMOTE TV PLUS. Kαι θα ήταν τουλάχιστον αφελές αν πιστεύαμε ότι θα χρειαστούμε περισσότερο από ένα βράδυ για να παρακολουθήσουμε και τα 8 ολοκαίνουργια επεισόδια. Στη νέα σεζόν, οι πανεπιστημιακοί κύκλοι ταράζονται από μια σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες. Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τις αστυνομικές αρχές, αφού ο βασικός ύποπτος, ο υποψήφιος πρύτανης Ηλίας Βελισσαράτος (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) είναι στενός συνεργάτης και φίλος του.



Το καστ πρώτης γραμμής (Δαδακαρίδης, Λαγούτης, Παπαδοπούλου, Βακούσης, Νούσιας, Παπαδόπουλος, Διδασκάλου, Μαχούτ) συμπληρώνεται από ακόμη περισσότερους σημαντικούς έλληνες ηθοποιούς (Αυγουστίδης, Γεννατάς, Μενενάκου, Καπετανάκος, Μιχαηλίδης, Αλικάκη, Τζούμας, κ.ά.).

The Stand

Πιστεύουμε ότι θα συμφωνήσετε: Καμιά σειρά δεν είναι πιο κατάλληλη για το 2020 από το The Stand, την τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Στίβεν Κινγκ για έναν… φονικό ιό που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, αποδεκατίζοντας στην πορεία του την πλειοψηφία του πληθυσμού της Αμερικής. Η μεταποκαλυπτική ιστορία επιβίωσης ακολουθεί τις περιπέτειες μιας ομάδας επιζώντων που προσπαθεί να οικοδομήσει μια νέα πραγματικότητα, ενώ αναγκάζεται να επιλέξει πλευρές σε έναν πόλεμο μεταξύ του καλού και του κακού.

Στον ρόλο της σοφής ηγέτιδας του καλού θα απολαύσουμε τη βραβευμένη με Όσκαρ Γούπι Γκόλντμπεργκ, ενώ κανείς δεν γνωρίζει ακόμη ποιον χαρακτήρα θα υποδυθεί ο εκκεντρικός σταρ Μέριλιν Μάνσον. Το μόνο που ξέρουμε είναι πως η φωνή του μεταμορφώνει το κλασικό τραγούδι των Doors, «The End», που είναι και το soundtrack της σειράς. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Stand, που έρχεται στο COSMOTE SERIES HD από τις 18 Δεκεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ, 24 ώρες μετά την Αμερική, έχει και ο υπερ-ταλαντούχος (και, ας το παραδεχτούμε, πανέμορφος) Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ.

Your Honor

Ναι, μας αρέσουν τα αστυνομικά θρίλερ. Ειδικά όταν προέρχονται από παραγωγούς λατρεμένων σειρών (The Good Wife, The Night Of), όπως συμβαίνει με το Your Honor που είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο COSMOTE SERIES HD, από τις 7 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, 24 ώρες μετά την Αμερική. Αγωνία, ανατροπές και ενοχές βρίσκονται στην «καρδιά» της ιστορίας ενός έγκριτου δικαστή που αναγκάζεται να συγκαλύψει ένα φονικό έγκλημα που διέπραξε ο ίδιος ο γιος του. Αντιμέτωπος με την ισχυρότερη μαφιόζικη οικογένεια της περιοχής που είναι αποφασισμένη να αποδώσει δικαιοσύνη με τους δικούς της όρους, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφιος για Όσκαρ Bryan Cranston (Breaking Bad) θα ανακαλύψει μέχρι πού μπορεί να φτάσει για να προστατέψει το παιδί του.

Small Axe

Το τηλεοπτικό ντεμπούτο του βραβευμένου με OSCAR® Στιβ ΜακΚουίν (12 Χρόνια Σκλάβος) με τίτλο «Small Axe», με αέρα 70s και 80s, έχει έρθει για να θίξει κοινωνικά ζητήματα, όπως ο ρατσισμός και η ισότητα. Η σειρά αποτελείται ουσιαστικά από πέντε αυτόνομες ταινίες, διάρκειας από 78 έως 128 λεπτά, όλες σκηνοθετημένες από τον ΜακΚουίν. Η σειρά είναι διαθέσιμη στη δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Μαραθώνιος: Ο πατροπαράδοτος

Πώς να το κάνουμε: Όταν ακόμη έπρεπε να περιμένουμε εβδομάδα την εβδομάδα για να παρακολουθήσουμε το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης μας σειράς, οι… καθιστοί μαραθώνιοι αποτελούνταν αποκλειστικά από ταινίες. Και η αγάπη μας για την back to back παρακολούθηση ποιοτικού σινεμά δεν ξεπεράστηκε ποτέ.

Σήμερα, η COSMOTE TV μας δίνει τη δυνατότητα να νοικιάσουμε κινηματογραφικές ταινίες, λίγο μετά την έξοδό τους στις αίθουσες ή και σε πρώτη πανελλήνια προβολή και να τις παρακολουθήσουμε από το σπίτι, μέσα από τη νέα επιλογή Pvod Πρεμιέρες της υπηρεσίας Movies Club της COSMOTE TV. Εκεί, βρίσκουμε ταινίες των εταιρειών διανομής Odeon, Tanweer, Spentzos και Rosebud.21, με τις οποίες η COSMOTE TV συνεργάζεται σε αποκλειστικότητα για την υπηρεσία αυτή.

Από το πρόγραμμα του Δεκεμβρίου, ξεχωρίσαμε τα The Doorman (Jean Reno, Ruby Rose), Hard Kill (Bruce Willis, Jesse Metcalfe), Run (Sarah Paulson, Kiera Allen, Onalee Ames),How to Be A Good Wife (Juliette Binoche, Yolande Moreau).

Και προφανώς δεν χάνουμε τη μαύρη κωμωδία Fatman με τον Μελ Γκίμπσον στον ρόλο ενός ανατρεπτικού Άγιου Βασίλη που έχει μπει στο στόχαστρο ενός hitman, αλλά και το θρίλερ τρόμου Run με την Σάρα Πόλσον του American Horror Story.