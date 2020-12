Το καλό του ευρωπαϊκό κοστούμι ετοιμάζεται να φορέσει απόψε (9/12, 22:00) ο Ολυμπιακός, καθώς υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Πόρτο στο πλαίσιο της έκτης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς θέλει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τη Μαρσέιγ (παίζει με τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία) για να τερματίσει τρίτη στον όμιλο και να προκριθεί εκείνη στη φάση των «32» του Europa League.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω των Social Media γνωστοποίησε τη φανέλα που θα φορέσει το βράδυ στο Φάληρο για να παλέψει απέναντι στους «Δράκους». Αυτή, φυσικά είναι η εντός έδρας ερυθρόλευκη εμφάνιση, με την οποία αγωνίστηκε και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του ομίλου με Μαρσέιγ και Μάντσεστερ Σίτι.

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανάρτηση:

Τα χρώματα μας για απόψε! ΘΡΥΛΕ γερά! / Our team #colors for tonight! Let’s do this Olympiacos! 🔴⚪️#Olympiacos #UCL #OLYFCP #Legend #Football #Jersey @ChampionsLeague pic.twitter.com/8qVa9pgJtL

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) December 9, 2020