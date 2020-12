Την Πέμπτη το απόγευμα, το New York Republican Club της Νέας Υόρκης διοργάνωσε κανονικά και χωρίς ανησυχίες το 108ο ετήσιο γκαλά του, εν μέσω πανδημίας.

Δεν εμφανίστηκε η Sarah Palin, η οποία είχε συμφωνήσει να παραστεί στην εκδήλωση, αλλά ακυρώθηκε λόγω ανησυχιών σχετικά με την πτήση από την Αλάσκα κατά τη διάρκεια πανδημίας, σύμφωνα με κάποιον από το κοντινό της περιβάλλον. Δεν πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο Caldwell στο Μανχάταν, όπως είχε αρχικά αναφερθεί στη σελίδα Facebook του συλλόγου. Εκπρόσωπος του χώρου είπε ότι ο χώρος είναι κλειστός για εκδηλώσεις εδώ για μήνες.

Η εκδήλωση δεν πραγματοποιήθηκε καν στο New York State.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο Twitter την Πέμπτη το βράδυ έδειξαν ότι δεκάδες παρευρισκόμενοι συγκεντρώθηκαν στο Νιου Τζέρσεϋ του ποταμού Χάντσον, μέσα στο Maritime Parc, ένα εστιατόριο στο Liberty State Park. Οι καλεσμένοι έβαλαν τα γιορτινά τους και γιόρτασαν χωρίς αποστάσεις δίχως υποψία…. μάσκας!

Μερικοί από εκείνους που δημοσίευσαν tweets για την εκδήλωση χλεύαζαν τον κυβερνήτη Andrew M. Cuomo της Νέας Υόρκης.

Catch us if you can, Commie aCuomo.

The show will always go on for patriots…

Thanks for organizing an amazing America First event! @GavinWax @NYYRC 🇺🇸❤ pic.twitter.com/Wwr4IzoZ00

— Ashley StClair 🇺🇸 (@stclairashley) December 4, 2020