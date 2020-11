Η Eriko Kobayashi προσπάθησε να αυτοκτονήσει τέσσερις φορές. Την πρώτη φορά, ήταν μόλις 22 ετών με δουλειά πλήρους απασχόλησης στις εκδόσεις που δεν πληρώνουν αρκετά για να καλύψουν τους λογαριασμούς ενοικίασης και του παντοπωλείου στο Τόκιο.

«Ήμουν πραγματικά φτωχή», είπε, η οποία πέρασε τρεις ημέρες αναίσθητη στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό.

Τώρα 43, η Kobayashi έχει γράψει βιβλία για τους αγώνες της ψυχικής υγείας και έχει σταθερή δουλειά σε μια ΜΚΟ. Αλλά ο κοροναϊός επαναφέρει το άγχος που ένιωθε.

«Ο μισθός μου μειώθηκε και δεν μπορώ να δω το φως στο τέλος του τούνελ» είπε. «Νιώθω συνεχώς μια αίσθηση κρίσης, που θα μπορούσα να επιστρέψω στη φτώχεια».

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι η πανδημία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κρίση ψυχικής υγείας. Η μαζική ανεργία, η κοινωνική απομόνωση και το άγχος επηρεάζουν τους ανθρώπους παγκοσμίως.

Στην Ιαπωνία, οι κυβερνητικές στατιστικές δείχνουν ότι η αυτοκτονία είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες ζωές να χαθούν τον Οκτώβριο από όσες χάθηκαν λόγω Covid-19 για ολόκληρο τον χρόνο μέχρι σήμερα.

Ο μηνιαίος αριθμός ιαπωνικών αυτοκτονιών αυξήθηκε σε 2.153 τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία της Ιαπωνίας. Από την Παρασκευή, ανακοινώθηκε ότι οι συνολικοί θάνατοι λόγω Covid-19 στην Ιαπωνία ήταν 2.087, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Η Ιαπωνία είναι μία από τις λίγες μεγάλες οικονομίες που αποκαλύπτουν έγκαιρα δεδομένα αυτοκτονίας – τα πιο πρόσφατα εθνικά δεδομένα για τις ΗΠΑ, για παράδειγμα, είναι από το 2018.

Τα ιαπωνικά δεδομένα θα μπορούσαν να δώσουν σε άλλες χώρες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των πανδημικών μέτρων στην ψυχική υγεία και ποιες ομάδες είναι οι πιο ευάλωτες.

«Δεν είχαμε ούτε lockdown και ο αντίκτυπος της Covid είναι πολύ ελάχιστος σε σύγκριση με άλλες χώρες … αλλά εξακολουθούμε να βλέπουμε αυτήν τη μεγάλη αύξηση στον αριθμό των αυτοκτονιών», δήλωσε η Michiko Ueda, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Waseda στο Τόκιο, και ειδική στις αυτοκτονίες.

«Αυτό υποδηλώνει ότι άλλες χώρες ενδέχεται να δουν παρόμοια ή ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των αυτοκτονιών στο μέλλον».

