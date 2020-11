Ένας από τους λίγους Βρετανούς που «αποχαιρέτησε» δημόσια τον Ντιέγκο Μαραντόνα είναι o πρώην ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν.

Οι Βρετανοί ακόμα θυμούνται την πικρή ήττα από την Αργεντινή στα προημιτελικά του Μουντιάλ του 1986, όπου ο Μαραντόνα σκόραρε δύο γκολ που έμειναν στην ιστορία: το «χέρι του Θεού» και το θεϊκό εκείνο γκολ πριν το οποίο είχε προσπεράσει ολόκληρη την αντίπαλη ομάδα.

Ο αγώνας είχε λήξει με το σκορ 2 – 1 και 34 χρόνια μετά οι Άγγλοι δεν το έχουν ξεπεράσει ακόμα.

Η είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή συγκλόνισε όλο τον πλανήτη χτες, αλλά οι βρετανικές τάμπλοιντ προτίμησαν να επικεντρωθούν στον επεισοδιακό βίο του Μαραντόνα και στην ήττα από την Αργεντινή.

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν, λοιπόν, έσπασε το «ταμπού» και έστειλε τα συλλυπητήριά του για έναν άνθρωπο που μισήθηκε όσο λίγοι στη χώρα του.

«Θρύλος του ποδοσφαίρου, η φωνή όσων δεν είχαν φωνή και θιασωτής της Αριστεράς στη Λατινική Αμερική», έγραψε ο πρώην ηγέτης των Εργατικών, δίνοντας πολιτικό «χρώμα» στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

Rest in peace Diego Maradona.

Football legend, voice for the voiceless and campaigner for the Left in Latin America. https://t.co/lczVXe3IG9

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 25, 2020