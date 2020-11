Με αφορμή την Ημέρα του Άνδρα, ο βουλευτής των Τόρις, Μπεν Μπράντλεϊ, παραπονέθηκε επίσης για τις πολλές γυναίκες υπουργούς της κυβέρνησης αλλά και το γεγονός ότι υπήρχαν περισσότερες γυναίκες από άνδρες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!

«Συζητάμε για τους άνδρες πολύ συχνά, ως ένα πρόβλημα που πρέπει να διορθωθεί», είπε, επικρίνοντας τις φράσεις «ανδρικό προνόμιο», «τοξική αρρενωπότητα» και «άντρες καταπιεστές».

The slating I’m currently getting for pointing out that the Equalities Act is about #EQUALITY – ie male is equally protected as female, straight equally protected as gay, white = as black etc just goes to prove how deep the total misunderstanding/misuse of the Act really goes!! https://t.co/WMwsFTxJaz

Ο Μπράντλεϊ καταδίκασε τον Νόμο για την Ισότητα ως «εκούσια και τακτικά εσφαλμένη εφαρμογή σε σχέση με την ταυτότητα φύλου, τη φυλή και κάθε άλλο χαρακτηριστικό» και προέτρεψε την κυβέρνηση απλά να «αναγνωρίσει ότι όλοι έχουμε ίση προστασία βάσει του υπάρχοντος νόμου.

Τόνισε μάλιστα τη σημασία του «να κρατάει ένα άνδρας την πόρτα ανοιχτή για μια κυρία», του «να φροντίσει την οικογένειά του» και του «να θέλει να είναι ένας πραγματικός άντρας».

Tory MP @BBradley_Mans wants “straight equally protected as gay”. I’d be interested to know how in how many countries you can be executed or imprisoned for being straight. I’d also like to know how many victims there are of anti-straight related hate crimes in the UK. https://t.co/DAeR1HU4w4

— Benjamin Cohen (@benjamincohen) November 19, 2020