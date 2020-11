Όταν η Ντόλι Πάρτον γεννήθηκε μια κρύα μέρα του Ιανουαρίου του 1946, η οικογένειά της δεν είχε άλλο τρόπο να πληρώσει το γιατρό, εκτός από το να του δώσει μια σακούλα καλαμπόκι.

Παρ’ όλα αυτά η μητέρα της Πάρτον ήταν σίγουρη πως η νεογέννητη κόρη της, θα έκανε πολλά πράγματά στη ζωή της.

Και πράγματι είχε δίκιο.

Μπορεί να μην έχουν γραφτεί πολλά για την φιλανθρωπική δράση της, όμως η Ντόλι Πάρτον είναι μια γυναίκα που ευαισθητοποιείται γύρω από πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Μια από τις πολλές φιλανθρωπικές δράσεις στις οποίες έχει αναλάβει πρωτοβουλία είναι και αυτή για την καταπολέμηση του κοροναϊού.

Αυτή την εβδομάδα οι δοκιμές δείχνουν ότι το εμβόλιο mRNA Moderna είναι 94,5% αποτελεσματικό.

Η διάσημη σταρ, όπως έγινε γνωστό, διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη χρηματοδότηση της έρευνας που βοήθησε στην ανάπτυξη σημαντικού του συγκεκριμένου εμβολίου για την Covid-19.

Ένα νέο άρθρο στη New England Journal of Medicine αποκαλύπτει ότι η τραγουδίστρια – είδωλο της κάντρι έχει δωρίσει ένα εκατομμύριο δολάρια, από δικά της χρήματα, για να βοηθήσει την έρευνα στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ από την αρχή της πανδημίας.

Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Νάσβιλ έπαιξε στη συνέχεια κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη εμβολίου από την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna.

Στις υποσημειώσεις του ιατρικού περιοδικού, επιβεβαιώνεται ότι η χρηματοδότηση προήλθε από τη Ντόλι Πάρτον, «Dolly Parton COVID-19 Research Fund».

Ανακοινώνοντας την απόφασή της τον Απρίλιο, η αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, συνθέτρια, επιχειρηματίας και συγγραφέας έγραψε στο Instagram:

«Ο επί σειρά ετών φίλος μου δρ. Naji Abumrad, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα στο Βάντερμπιλτ για πολλά χρόνια, με πληροφόρησε ότι έκαναν συναρπαστική πρόοδο στην έρευνα για τον κοροναϊό και τη θεραπεία του. Κάνω μια δωρεά ενός εκατομμυρίου δολαρίων στο Βάντερμπιλτ για την έρευνα και για να ενθαρρύνω άτομα που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δωρεές».

Πιστεύεται ότι ο δρ. Abumrad και η Ντόλι Πάρτον έγιναν φίλοι, όταν η τραγουδίστρια τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα και υποβλήθηκε σε θεραπεία στο Βάντερμπιλτ το 2014.

Η ιδέα ότι η Πάρτον μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό της παγκόσμιας πανδημίας συναντήθηκε με κύμα ενθουσιασμού στο διαδίκτυο.

Εν μέσω του αυξανόμενου αριθμού θανάτων λόγω κοροναϊού και του διχασμού που έφεραν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, η Ντόλι Πάρτον είναι ένα από τα πρόσωπα που λειτουργεί σαν αόρατη, ισχυρή «κόλλα» για τους Αμερικάνους. H βάση των θαυμαστών της διασχίζει ακόμα και τις πιο διχαστικές γραμμές.

Σήμερα, στα 74 της, με περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο της showbiz να γράφουν στο κοντέρ, το αστέρι της Ντόλι Πάρτον είναι πιο ψηλά και πιο φωτεινό από ποτέ.

Το τελευταίο της άλμπουμ της βρέθηκε στην κορυφή των κάντρι charts του Billboard, ενώ μέσα στην χρονιά το Netflix κυκλοφόρησε μια σειρά αυτοτελών επεισοδίων, βασισμένων στα τραγούδια της.

Οι πιο στενοί της συνεργάτες ορκίζονται στο όνομά της, υποστηρίζοντας πως η μουσική της δεν χάνει ποτέ την αγνότητά της: Απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους γιατί τα θέματα για τα οποία γράφει είναι διαχρονικά.

Αυτά τα θέματα – οικογένεια, πίστη και αγάπη – συχνά επικεντρώνονται σε ιδέες όπως η καλοσύνη και το πείσμα, που χρονολογούνται από την παιδική ηλικία της Πάρτον όταν η ίδια μεγάλωνε στο Τενεσί.

Η Πάρτον ήταν το τέταρτο από τα 12 παιδιά της οικογένειας της. Σύμφωνα με την Πάρτον, μεγάλωσε σε μια πολύ φτωχή επαρχιακή οικογένεια.

Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της:

«Ζούσε όλη η οικογένεια μαζί με τους παππούδες σε μια ξύλινη βρώμικη καλύβα με ένα μόνο δωμάτιο στο όρος Σμόκεϊ της οροσειράς Smoky Mountains, κοντά στο Locust Ridge».

Οι γονείς της Ντόλι ανήκαν στην Εκκλησία των Πεντηκοστιανών και από πολύ μικρή ηλικία, συμμετείχε στις εκκλησιαστικές χορωδίες.

Το 1986, αγόρασε ένα τοπικό θεματικό πάρκο σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας στο ανατολικό Τενεσί, μετονομάζοντας το ως Dollywood.

Η δημοτικότητά της εξαρτάται εν μέρει από τις αντιφάσεις στις οποίες δημιουργεί.

Όταν έφυγε από το σπίτι της μετά το λύκειο, για να αναζητήσει την τύχη της, η ίδια έχει δηλώσει πως δεν φοβόταν να είναι φτωχή, γιατί θα ήταν αδύνατο να έχει λιγότερα χρήματα από ό, τι η οικογένειά της.

Οι ερωτικές απογοητεύσεις και οι χαμένες αγάπες, έγιναν καύσιμο για την τέχνη της και, αργότερα, για το φιλανθρωπικό της έργο.

Όταν μια γυναίκα φλερτάρει με τον σύζυγό της Carl Dean, τον οποίο παντρεύτηκε το 1966, γράφει το τραγούδι «Jolene», το οποίο έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Ο αναλφαβητισμός του πατέρα της, ενέπνευσε την Πάρτον να δημιουργήσει την Imagination Library (Βιβλιοθήκη Φαντασίας), η οποία διανέμει περισσότερα από 1 εκατομμύριο δωρεάν βιβλία κάθε μήνα σε παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Ο Kirsty Hill, περιφερειακός διευθυντής του Dollywood Foundation UK, λέει ότι η συμβολή της Ντόλι Πάρτον στο εμβόλιο έχει νόημα.

«Βλέπω πόση πολλή δουλειά κάνει για την οποία δεν γίνεται απαραίτητα λόγος. Η απάντησή της σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έρχεται πάντα με τον ίδιο τρόπο».

Η πιο πρόσφατη αυτή φιλανθρωπική της κίνηση είναι επίσης απολύτως μη πολιτική, ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να εξηγήσει την ευρεία αποδοχή που γνωρίζει

Όταν η Χίλαρι Κλίντον χρησιμοποίησε το «9 to 5», στην προεδρική εκστρατεία της στις ΗΠΑ κατά του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, η Πάρτον ρωτήθηκε αν υποστήριξε την Κλίντον για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της χώρας.

Η Πάρτον απάντησε με χιούμορ στην ερώτηση, δηλώντας πως σε κάθε περίπτωση η Αμερική θα μαστιζόταν από PMS – Presidential Mood Swings (Προεδρικές Εναλλαγές Διάθεσης).

Ωστόσο, έχει υπάρξει θερμή υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων, ενώ φέτος το καλοκαίρι δεν δίστασε να ταχθεί στο πλευρό των υποστηρικτών του κινήματος Black Lives Matter

Κάθε λίγα χρόνια, μια νέα ομάδα θαυμαστών ανακαλύπτει τους μουσικούς θησαυρούς της.

Τη δεκαετία του 1990, η Γουίτνεϊ Χιούστον τραγούδησε το «I Will Always Love You» – ναι η original version (1974) ανήκει στην Πάρτον- ενώ το 2000, οι The White Stripes έκαναν τεράστια επιτυχία με το «Jolene».

Η ίδια δέχτηκε με τους επαίνους για τη γενναία δωρεά της για την έρευνα κατά του κορoναϊού με χιούμορ και ταπεινοφροσύνη.

«Σήμερα είμαι μια πολύ περήφανη κοπέλα που ξέρω ότι έκανα κάτι που θα μας βοηθήσει σε αυτήν την τρελή πανδημία », είπε μιλώντας στο BBC.

Ήταν, όπως είπε, μια δωρεά η οποία προσβλέπει στην αποκατάσταση της κανονικότητας: «Όταν είναι η ζωή γίνει και πάλι καλή, θα τρέχω παντού».

(με πληροφορίες από τους The Financial Times)