Η Οκλαχόμα θα είναι ο προορισμός του Αλεξέι Ποκουσέφσκι στο ΝΒΑ. Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επέλεξαν στο Νούμερο 17 του ντραφτ τον Σέρβο γκαρντ του Ολυμπιακού, αλλά δεν θα τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους.

Οι «λύκοι» θα προχωρήσουν σε ανταλλαγή με τους Θάντερ και θα τον ανταλλάξουν με τον Ρίκι Ρούμπιο και δύο draft picks (25 και 48).

Έτσι, ο Ποκουσέφσκι θα ενταχτεί στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Μαρκ Νταϊγκνό. Πρόκειται για ένα νεανικό σύνολο, το οποίο θα δώσει στον Πουκουσέφσκι το δικαίωμα να εξελιχτεί αγωνιστικά.

The Timberwolves have selected Aleksej Pokuševski with the 17th pick in the 2020 NBA Draft. pic.twitter.com/loyhSzoACe

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 19, 2020