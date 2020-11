Must Read

Μια νέα εποχή άρχισε σήμερα (17/11) για τη Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι» αποχαιρέτησαν μετά από 70 χρόνια το ιστορικό προπονητικό τους κέντρο στο Μέλγουντ και μετακόμισαν στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο Κίρκμπι.

Τα πλάνα από το νέο προπονητικό κέντρο είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Εκεί υπάρχουν όλες οι ανέσεις και τα απαραίτητα εργαλεία για τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο των Reds, ενώ φυσικά ξεχωρίζουν και τα τρόπαια του συλλόγου.

«Είναι ένα όμορφο κτήριο. Διαθέτει ό,τι χρειάζεται κάποιος για το τώρα και το μέλλον. Ο χώρος εργασίας είναι πραγματικά αυτός που συνεπαίρνει πραγματικά. Οι αγωνιστικοί χώροι είναι ξεκάθαρα απίστευτοι.

Τα γραφεία, οι χώροι αποκατάστασης, το γυμναστήριο είναι ξεχωριστοί. Έχουμε δημιουργήσει επίσης, γήπεδο paddle, τένις, beach soccer και beach volley. H σχέση με την Ακαδημία θα είναι πιο στενή από ποτέ.

Πιστεύω ότι ήταν μια καλή στιγμή, ειδικά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος πάλι», δηλώνουν οι άνθρωποι της ομάδας.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο:

A new era begins ✊ Welcome to the @AXA Training Centre… pic.twitter.com/mmu0To8IOK — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020

📸👀 Take a tour around the @AXA Training Centre 👇 — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020

New office for the boss 😎 pic.twitter.com/RZGmxdzHPz — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020