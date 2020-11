Η Φενερμπαχτσέ συνεχίζει τις μεταγραφικές της κινήσεις ενόψει των αγωνιστικών της υποχρεώσεων τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Εμιλιάνο Κάρκια, η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ πρόκειται να αποκτήσει τον Άλεξ Πέρες ο οποίος αγωνιζόταν στην Μπαχτσεσεχίρ προκειμένου να ενισχυθεί στις θέσεις των γκαρντ.

Οι Τούρκοι που έψαχναν αντικαταστάτη του Νάντο Ντε Κολό λόγω του τραυματισμού του, πρόκειται να πληρώσουν το buy out και να αποκτήσουν άμεσα τον Μεξικανό ο οποίος θα επιστρέψει στα γήπεδα της Euroleague μετά από ένα σύντομο πέρασμα που είχε κάνει με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας. Την περσινή σεζόν είχε μετρήσει με τους Λιθουανούς 3,1 πόντους κατά μέσο όρο σε 7 συμμετοχές.

Alex Perez has played his final game with Bahcesehir today and now he will move to Fenerbahce who is going to pay a buyout to free him, I am told.@basketfaul first reported about the deal

