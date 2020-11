View this post on Instagram

Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay mas estrellas que las que dejes brillar, tendrá el cielo tu color… No estes solo en esta lluvia, no te entregues por favor, si debes ser fuerte en estos tiempos, para resistir la decepción, y quedar abierto, mente y alma Yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor Si no tienes a quien brindar tu corazón, Si todo vuelve cuando mas lo precisas, Nos veremos otra vez…