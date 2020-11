Με αφορμή την αιματηρή επίθεση στην καρδιά της Αυστρίας από άτομο φιλικά προσκείμενο στο Ισλαμικό Κράτος, ο λογαριασμός «Where is my Vote» ανάρτησε βίντεο το οποίο σημειώνει πως αυτό που συνέβη στη Βιέννη είναι αποτέλεσμα του Παντουρκισμού.

Μάλιστα, συνδέει την πανδημία του κοροναϊού με τον Παντουρκισμό, σημειώνοντας πως «Ο Παντουρκισμός είναι η νέα πανδημία».

What’s happening in Wien has direct correlation with this video. Just watch it. #Vienna pic.twitter.com/bXfKdaPe6d

