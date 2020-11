Τείνει να πάρει διαστάσεις τάσης: προσφάτως, έκλεψαν από το Deutsches Museum Nordschleswig στο Σέντερμποργκ της Δανίας περίπου 20 αντικείμενα Ναζί, συμπεριλαμβανομένης μιας στολής SS και μιας ενδυμασίας μέλους της Νεολαίας του Χίτλερ.

«Οι στολές είναι περιζήτητες στους κύκλους των συλλεκτών και πολύτιμα τρόπαια, πράγμα το οποίο είναι πιθανώς κίνητρο για τη ληστεία» σημείωσε, την περασμένη Τρίτη στη σελίδα του στο Facebook, το δανέζικο μουσείο.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Monopol, η αξία της κλεμμένης στολής SS, η οποία δεν είναι αυθεντική, ανέρχεται σε περίπου 31.400 δολάρια.

Η ληστεία στο δανέζικο μουσείο εντάσσεται σε ένα κύμα παρόμοιων κλοπών στην Ολλανδία. Τον Αύγουστο, έξι άντρες διέρρηξαν το Eyewitness Museum στο Μπέεκ, σπάζοντας την πόρτα και τις υάλινες προθήκες και φέρεται να αναχώρησαν παίρνοντας μαζί τους αντικείμενα αξίας 1,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

