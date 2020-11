Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και έφυγε ηττημένος (3-0) από το «Έτιχαντ» για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Την ήττα των Ερυθρολεύκων σχολίασε μέσω των social media ο Χιλάλ Σουντανί, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι στο 85ο λεπτό απέναντι στους Πολίτες, τονίζοντας ότι η ομάδα του θα συνεχίσει να παλεύει ως το τέλος για την πρόκριση.

«Είμαι απογοητευμένος με το αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε όμως να παλεύουμε μέχρι τέλους» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο αλγερινός μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού.

Very disappointed with the result , we will continue fighting until the end. Happy to be back 🙏 @olympiacosfc pic.twitter.com/8vzpkgXBFe

— Hillal Soudani (@Hillal_Soudani) November 4, 2020