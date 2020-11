Τα μέτρα προστασίας πήγαν περίπατο στην κηδεία του Μητροπολίτη Μαυροβουνίου, Αμφιλόχιου, όπου πλήθος κόσμου έδωσε το παρών χωρίς να φοράει μάσκα.

Ο Καθεδρικός Ναός της Αναστάσεως του Κυρίου ήταν ασφυκτικά γεμάτος – τόσο μέσα, όσο και έξω – από πλήθος κληρικών και πιστών, οι οποίοι είπαν το ύστατο χαίρε στον Αμφιλόχιο.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν πλήθος κόσμου να μην τηρεί τις αποστάσεις, ενώ ελάχιστοι φορούσαν μάσκα.

Έκπληξη προκαλούν τα στιγμιότυπα που δείχνουν πιστούς να φιλάνε τον νεκρό Μητροπολίτη. Σύμφωνα με έρευνες, ο κοροναϊός παραμένει για αρκετές ώρες στα νεκρά σώματα και για αυτό οι κηδείες όσων «έφυγαν» από την ασθένεια γίνονται σε πολλές χώρες σε στενό κύκλο και με μέτρα ασφαλείας.

People in #Montenegro kissing the dead body of Orthodox Bishop #Amfilohije who died of #COVID19

Source: @zkusovac pic.twitter.com/hSsqnmQQ61

— Global News (@GlbBreakNews) October 31, 2020