Έπειτα από αρκετές ημέρες πυρετωδών εργασιών και αγωνίας, οι μηχανικοί της NASA κατάφεραν να σφραγίσουν το δοχείο που συνέλεξε υλικό από τον αστεροειδή Bennu, ένα κοσμικό απολίθωμα από την εποχή που σχηματίστηκε το Ηλιακό Σύστημα.

Η αποστολή OSIRIS-RΕx αναμένεται τώρα να φέρει τα δείγματα στη Γη το 2023.

Την περασμένη εβδομάδα, το OSIRIS-Rex πλησίασε τον αστεροειδή Bennu και φύσηξε την επιφάνεια με μια ριπή αέριου αζώτου, η οποία εκτίναξε υλικό της επιφάνειας και το έστειλε σε ένα κάνιστρο συλλογής.

Η επιχείρηση αποδείχθηκε υπερβολικά επιτυχής: η NASA ήλπιζε να συλλέξει τουλάχιστον 60 γραμμάρια εξωγήινου υλικού, το κάνιστρο όμως γέμισε με πέτρες και σκόνη μάζας δύο κιλών. Μια από τις πέτρες μπλόκαρε το κάλυμμα με αποτέλεσμα μέρος του πολύτιμου φορτίου να διαρρεύσει στο Διάστημα.

Οι μηχανικοί της αποστολής χρειάστηκαν μέρες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να κλείσουν τη μισάνοιχτη θυρίδα. Αν και η ακριβής ποσότητα υλικού θα γίνει γνωστή μόνο όταν τα δείγματα φτάσουν στη Γη, χονδρικοί υπολογισμοί υποδεικνύουν ότι πρόκειται για μια επαρκέστατη ποσότητα μάζας περίπου ενός κιλού.

«Ανακοινώνουμε σήμερα ότι ολοκληρώσαμε με επιτυχία την επιχείρηση» ανέφερε πανηγυρικά ο Ριτς Μπερνς, υπεύθυνος διαχείρισης της αμερικανικής αποστολής.

I’ve officially closed the Sample Return Capsule! The sample of Bennu is sealed inside and ready for our voyage back to Earth. The SRC will touch down in the Utah desert on Sep. 24, 2023. Thanks, everyone, for being a part of my journey #ToBennuAndBack pic.twitter.com/z75ITNiGBf

— NASA’s OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 29, 2020