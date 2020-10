Η Λίβερπουλ έχει σχεδιάσει ήδη το πλάνο της για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Οι Κόκκινοι θέλουν να αποκτήσουν έναν στόπερ, ειδικά μετά το βαρύ τραυματισμό του Φαν Ντάικ.

Ο πρώτος στόχος του Γιούργκεν Κλοπ, από το καλοκαίρι που μας πέρασε, είναι ο Οζάν Καμπάκ της Σάλκε.

Ο 20χρονος στόπερ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Τουρκίας και από τους λίγους που έχουν διασωθεί από τις κακές εμφανίσεις του γερμανικού συλλόγου.

Σύμφωνα με το SPORT1, η Λίβερπουλ έχει ξεκινήσει τις επαφές με το διεθνή άσο, χωρίς να έχει έρθει σε συμφωνία με την ομάδα του.

Συγκεκριμένα, οι Βασιλικοί Μπλε ζητούν 35 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του τούρκου ποδοσφαιριστή, με τον ίδιον να είναι θετικός να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία.

Από το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν και αποκτήθηκε, ο ταλαντούχους κεντρικός αμυντικός μετρά 30 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ.

