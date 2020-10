Ταχέως προχωρά η Pfizer στην παραγωγή του υποψήφιου εμβολίου κατά του κοροναϊού, με στόχο να υπάρχουν 100 εκατομμύρια δόσεις διαθέσιμες μέχρι το τέλος του χρόνου.

Συγκεκριμένα η Pfizer έχει πάρα πολλές πιθανότητες να κόψει πρώτη το νήμα του τερματισμού και να δώσει στην ανθρωπότητα το πρώτο εμβόλιο, καθώς ήδη έχει ζητήσει επείγουσα έγκριση για το πειραματικό εμβόλιο.

Την ίδια ώρα ο Έλληνας που βρίσκεται στο τιμόνι του αμερικάνικου κολοσσού, Άλμπερτ Μπούρλα, έστειλε επιστολή προς το κοινό, για τα στάδια, το χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις παραγωγής για το εμβόλιο εναντίον του κοροναϊού.

Όπως εξηγεί ο κ. Μπούρλα, έγραψε την ανοιχτή επιστολή για να είναι ξεκάθαρος ως προς το πρόγραμμα ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία.

Όπως εξηγεί στην επιστολή του ο κ. Bourla, για να ζητηθεί έγκριση για οποιοδήποτε εμβόλιο πρέπει:

«Για να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη και να ξεδιαλύνουμε τη σύγχυση που υπάρχει, πιστεύω ότι πρέπει το κοινό να κατανοήσει το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για κάθε έναν από τους προαναφερθέντες παράγοντες», γράφει ο κ. Μπούρλα.

«Ενδέχεται να γνωρίζουμε αν το εμβόλιό μας είναι ή δεν είναι αποτελεσματικό προς τα τέλη Οκτωβρίου», συνεχίζει. Ωστόσο, «για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να συγκεντρώσουμε έναν ορισμένο αριθμό νοσούντων από κοροναϊός στις μελέτες μας. Με αυτό τον τρόπο θα αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε όσους το λάβουν έναντι όσων έλαβαν ένα εικονικό εμβόλιο (placebo)».

Αφού νοσήσει ο απαιτούμενος αριθμός εθελοντών, πρέπει να εξεταστεί ποιοι είχαν λάβει το εμβόλιο και ποιοι όχι. Αυτό δεν το γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων, ούτε οι εθελοντές, ούτε οι γιατροί, ούτε κανείς, καθώς αν το γνώριζαν οι μελέτες δεν θα είναι αξιόπιστες.

«Όταν εξετάσει τα πλήρη στοιχεία ανεξάρτητη επιτροπή επιστημόνων, θα μας ενημερώσει εάν το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό ή όχι», προσθέτει ο κ. Μπούρλα. Η ενημέρωση αυτή γίνεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Όταν συλλεχθούν αρκετά στοιχεία, τότε ενημερώνεται το κοινό.

Ωστόσο, μόνη της η αποτελεσματικότητα δεν αρκεί για να ζητήσει οποιαδήποτε φαρμακευτική εταιρεία άδεια κυκλοφορίας ενός εμβολίου. Πρέπει να πληρούνται και οι δύο άλλες προϋποθέσεις.

Η δεύτερη προϋπόθεση για την έγκριση είναι να αποδειχθεί πως το εμβόλιο είναι ασφαλές.

Οι προδιαγραφές επ’ αυτού είναι πολύ υψηλές, τονίζει ο Έλληνας της Pfizer.

Ένα πιθανό εμβόλιο για τη λοίμωξη που προκαλεί ο νέος κοροναϊός, θα ζητήσει στις ΗΠΑ Άδεια Επείγουσας Χρήσης. Την άδεια αυτή χορηγεί η Υπηρεσία Τροφίμων & Φαρμάκων (FDA), η οποία ζητά στοιχεία ασφαλείας δύο μηνών για τους μισούς από τους συμμετέχοντες στις μελέτες, μετά την τελευταία δόση του εμβολιασμού.

«Βάσει του ρυθμού ένταξης και εμβολιασμού εθελοντών στις παρούσες μελέτες μας, υπολογίζουμε ότι την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα έχουμε εκπληρώσει αυτή την απαίτηση», εκτιμά ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer.

Αφού περάσουν αυτά τα δύο στάδια, τότε η εταιρεία να υποβάλλει στοιχεία για την παραγωγή του εμβολίου.

Τα στοιχεία αυτά ήδη συλλέγονται, καθώς η Pfizer από τις αρχές της πανδημίας που προκάλεσε ο κοροναϊός είχε επενδύσει στην τελειοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και την αύξηση της δυναμικότητάς της.

Επομένως, «αν όλα τα στοιχεία είναι θετικά, η Pfizer θα καταθέσει αίτημα για Άδεια Επείγουσας Χρήσης στις ΗΠΑ σύντομα μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την ασφάλεια. Δηλαδή σύντομα μετά την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου», υπογράμμισε ο κ. Μπούρλα.

O Άλπερτ Μπούρλα είναι από τους Θεσσαλονικιούς που λατρεύουν την πόλη τους και δεν την αποχωρίζονται με τίποτα.

Όπως έχει δηλώσει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή», «η Θεσσαλονίκη ήταν και είναι το κέντρο της ζωής μου» καθώς εκεί γεννήθηκε, μεγάλωσε, σπούδασε, ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε ενώ δεν χάνει ευκαιρία όταν έχει ελεύθερο χρόνο να την επισκέπτεται.

Όπως αναφέρει, ο ίδιος δεν ήθελε «να κατέβει στην Αθήνα» όταν βρέθηκε η Pfizer στο δρόμο του και του ζήτησε να γίνει μέλος της ομάδας της στην πρωτεύουσα. Οι λόγοι; Ο πρώτος ήταν ότι δεν ήθελε να ζήσει στην Αθήνα και ο δεύτερος γιατί δεν ήθελε να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα. Εντέλει δέχτηκε, έχοντας στον νου του να κάτσει ένα με δύο χρόνια, όμως στο τέλος όπως δηλώνει ερωτεύτηκε και τη δουλειά στην Pfizer αλλά και την ίδια την Αθήνα.

Σαν βέρος Σαλονικιός δεν θα μπορούσε να μην έχει αδυναμία στην Χαλκιδική η οποία αποτελεί τον νούμερο ένα προορισμό για απόδραση όταν έχει χρόνο. Εκεί, έχει και ένα σπίτι το οποίο αγόρασε το 2009 ενώ μέχρι τότε όπως ανέφερε στην συνέντευξή του, επισκέπτονταν κάποιο από τα νησιά της Ελλάδας.

Από τη χρονιά που αγόρασε το σπίτι στην Χαλκιδική την επισκέπτεται συχνά φανερώνοντας την αδυναμία του, κάνοντας γνωστό παράλληλα πως και ο κολλητός του φίλος αγόρασε το διπλανό οίκημα και από τότε εξακολουθούν να παραθερίζουν μαζί.

Όπως έκανε γνωστό ο Άλμπερτ Μπούρλα, η οικογένειά του έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα και αυτό το στοιχείο τον έκανε να προσπαθήσει να μεταλαμπαδεύσει αυτούς τους δεσμούς και στα παιδιά του που έχουν μεγαλώσει στις ΗΠΑ και επισκέπτονται την Ελλάδα οικογενειακώς μόνο στις διακοπές για να δουν την αδελφή του με τα παιδιά της και τα πεθερικά του που είναι στη Θεσσαλονίκη.

«Η ελληνικότητά μου φαίνεται και στον τρόπο που κινούμαι και συμπεριφέρομαι», δηλώνει ο κ. Μπούρλα, τονίζοντας ότι «είμαι περισσότερος ένας τυπικός Έλληνας από ότι ένας τυπικός Αμερικανός», δίνοντας το στίγμα του πόσο επηρεασμένος είναι στην ζωή και την καθημερινότητά του από τον τόπο που γεννήθηκε, μεγάλωσε και ξεκίνησε την σταδιοδρομία του.

Το καλοκαίρι μάλιστα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, είχε μια ιδιαίτερη συνάντηση με τον CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, στη γενέτειρα και των δύο, τη Θεσσαλονίκη.

