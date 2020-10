Οι Δημοκρατικοί του αμερικανικού Κογκρέσου ανακοίνωσαν σχέδιο δημιουργίας επιτροπής η οποία θα κρίνει αν ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ικανός να εκτελέσει τα προεδρικά του καθήκοντα ή θα έπρεπε να απομακρυνθεί από τον θεσμικό του ρόλο.

Το γραφείο της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, ανακοίνωσε συνέντευξη τύπου την Παρασκευή σε σχέση με το νομοσχέδιο, αφού η πρόεδρος εξέφρασε ανησυχίες ότι ο Τραμπ, στον οποίο χορηγείται θεραπεία για κοροναϊό στον Λευκό Οίκο, πάσχει από «αποσύνδεση από την πραγματικότητα».

Ο πρόεδρος έχει αναρτήσει πλήθος λανθασμένων και αντικρουόμενων tweets τις τελευταίες ημέρες, ενώ και οι δηλώσεις του έχουν δημιουργήσει ανησυχίες για την ψυχική του διαύγεια.

Σε μια συνέντευξη γεμάτη αντιφάσεις που παραχώρησε την Πέμπτη στο κανάλι Fox Business, ο 74χρονος Τραμπ υπερηφανεύτηκε: «Είμαι καλά επειδή είμαι ένα τέλειο δείγμα ανθρώπου και είμαι εξαιρετικά νέος. Και από αυτή την άποψη είμαι πολύ τυχερός».

Η Πελόζι, η οποία διαπραγματεύεται το πακέτο οικονομικής ενίσχυσης για την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας, δήλωσε στην εβδομαδιαία συνέντευξη τύπου της: «Το σχέδιο δεν προβλέπει ο πρόεδρος να δηλώνει ότι είναι ένα τέλειο δείγμα ανθρώπου. Δείγμα, ίσως συμφωνώ με αυτό… Και νέος, δήλωσε ότι είναι νέος».

Ο Τραμπ «είναι, θα λέγαμε, σε μια διαφορετική κατάσταση αυτή τη στιγμή» και «η αποσύνδεσή του από την πραγματικότητα θα ήταν αστεία αν δεν ήταν τόσο φονική», τόνισε η 80χρονη πρόεδρος, φορώντας τη μάσκα της.

Ο Τραμπ αντέδρασε με θυμό στα σχόλια της Πελόζι, γράφοντας στο Twitter: «Η τρελή Νάνσι είναι εκείνη που θα έπρεπε να βρίσκεται υπό επιτήρηση. Υπάρχει λόγος που την αποκαλούν Τρελή!»

Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020