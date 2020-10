Τις διακοπές του στη Μύκονο απολαμβάνει ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς αφού δεν έχει υποχρεώσεις στο ΝΒΑ και με το επόμενο πρωτάθλημα να ξεκινάει τέλη Δεκέμβρη αποφάσισε να έρθει στη χώρα μας.

Στο «νησί των ανέμων», ωστόσο, δεν έχασε την ευκαιρία να συναντηθεί και με ανθρώπους του Α.Ο. Μυκόνου και να φωτογραφηθεί με μπλουζάκι της ομάδας.

«Μετά από τις απορρίψεις των Ντιλέινι – Σλούκα, καταφέραμε να βρούμε γκαρντ. Λούκα Ντόντσιτς, τιμή μας! Υ.Γ. Πιο διαγαλαξιακός επικοινωνιακός τρόπος για να προμοτάρουμε την καινούργια μας κολεξιόν, παίζει; Στείλτε DM για υπογεγραμμένα μπλουζάκια από τον… admin», έγραψε χαρακτηριστικά η ομάδα της Μυκόνου στο twitter.

Ωστόσο, αυτός που φαίνεται να ζήλεψε ήταν ο Μάλκολμ Ντιλέινι! Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ της Μπαρτσελόνα μόλις είδε τη φωτογραφία σχολίασε πως θα ήθελε και εκείνος ένα… εβδομαδιαίο συμβόλαιο με την ομάδα της Μυκόνου.

«Θα υπογράψω συμβόλαιο μίας εβδομάδας μαζί σας το ερχόμενο καλοκαίρι. Μόνο εξασφαλίστε μου ένα φοβερό σπίτι πάνω στη θάλασσα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

