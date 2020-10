Στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός για πρώτη φορά στην καριέρα του προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Ελληνας τενίστας επικράτησε εύκολα με 3-0 σετ του Ρώσου, Αντρέι Ρούμπλεφ και πήρε το εισιτήριο για την τελική 4άδα του γαλλικού Γκραντ Σλαμ. Μια σπουδαία επιτυχία για τον 22χρονο, που έκανε περήφανους όλους τους Ελληνες.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός λίγη ώρα μετά τη νίκη του Στέφανου απέναντι στον Ρώσο, έκανε ανάρτηση στα social media, με την οποία συνεχάρη τον Τσιτσιπά για την πρόκριση. «Συγχαρητήρια Στέφανε, μας έκανες και πάλι υπερήφανους! Καλή επιτυχία την Παρασκευή στον ημιτελικό του Roland Garros», έγραψαν χαρακτηριστικά οι Ερυθρόλευκοι.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Συγχαρητήρια Στέφανε, μας έκανες και πάλι υπερήφανους! Καλή επιτυχία την Παρασκευή στον ημιτελικό του #RolandGarros! /Congratulations @StefTsitsipas for reaching the @rolandgarros semi finals, you made us all #proud again! Good luck on Friday’s match! 🇬🇷#Tsitsipas #RG20 #Greece pic.twitter.com/Z2hfVD3N3Z

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) October 7, 2020