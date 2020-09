Στη δημοσιότητα δόθηκε ανεπίσημη μετάφραση της κοινής δήλωσης Ελλάδας και ΗΠΑ μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις εξαιρετικές διμερείς τους σχέσεις και την αμοιβαία επιθυμία τους να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, από την άμυνα και την ασφάλεια, τις επενδύσεις και την ενέργεια, μέχρι την παιδεία και τον πολιτισμό.

Ζήτημα δημιουργήθηκε με τον χαρακτηρισμό «ιστορική» («historic») για τη Συμφωνία των Πρεσπών που υπήρχε στην αγγλική έκδοση της κοινής δήλωσης που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών. Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε και τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, η συγκεκριμένη λέξη αφαιρέθηκε έπειτα από «ορθή επανάληψη» της ανακοίνωσης.

«Οι δύο πλευρές διενήργησαν μια ανασκόπηση υψηλού επιπέδου του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας, εν αναμονή του τρίτου Στρατηγικού Διαλόγου που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον το 2021».

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην κοινή δήλωση, «Ελλάδα και ΗΠΑ επαναβεβαίωσαν την κοινή τους πεποίθηση ότι τα ζητήματα θαλασσίων ζωνών πρέπει να επιλύονται ειρηνικά και με βάση το διεθνές δίκαιο», αλλά και την επιθυμία τους να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του σχήματος «3+1″».

