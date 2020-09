Μετά το σάλο που ξέσπασε από το χαρακτηρισμό ως «ιστορικής» για τη Συμφωνία των Πρεσπών, στην κοινή δήλωση Ελλάδας και ΗΠΑ με αφορμή την επίσκεψη Πομπέο, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε «ορθή επανάληψη» της ανακοίνωσης απαλείφοντας από το επίμαχο σημείο της κοινής δήλωσης τη λέξη «ιστορική» (historic).

Στο αρχικό κείμενο της κοινής δήλωσης που αναρτήθηκε στα αγγλικά στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε:

«The United States and Greece reiterate their support for the integration of all the countries of the Western Balkans into European and transatlantic institutions according to the choice of their citizens. They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the historic Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith».

Στην ορθή επανάληψη το κείμενο παραμένει ίδιο με την απαλοιφή μόνο της λέξης «historic» και έτσι η «ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών – historic Prespes Agreement» γίνεται απλά «Συμφωνία των Πρεσπών – Prespes Agreement».

Συγκεκριμένα αναφέρεται στη διορθωμένη ανακοίνωση: «The United States and Greece reiterate their support for the integration of all the countries of the Western Balkans into European and transatlantic institutions according to the choice of their citizens. They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith».

Ωστόσο η φωτογραφία του αρχικού κειμένου είναι αδιάψευστος μάρτυρας αυτής της εκ των υστέρων «επέμβασης» στην κοινή δήλωση Ελλάδας και ΗΠΑ.

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που μίλησε για διασυρμό και τραγελαφική προσπάθεια της κυβέρνησης να εξαπατήσει τους πολίτες.

«Ο διασυρμός της ΝΔ και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη με την «ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών» δεν έχει προηγούμενο.

Δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά, μετά τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή για την υποκρισία της ΝΔ, η διπλωματία της χώρας να εκλιπαρεί τις ΗΠΑ για να βγάλει ορθή επανάληψη στο κοινό ανακοινωθέν και να απαλείψει τη λέξη «ιστορική», που επιβεβαίωσε την κοροϊδία και τα προεκλογικά ψέματα του κ. Μητσοτάκη.

Η ορθή επανάληψη του ανακοινωθέντος Ελλάδας – ΗΠΑ δεν παραγράφει την μνημειώδη αποδοχή της Συμφωνίας των Πρεσπών ως «ιστορική» από τον κ. Μητσοτάκη. Απλά επιβεβαιώνει την τραγελαφική προσπάθειά του να συνεχίσει την ιστορική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών και διασύρει τη χώρα διεθνώς για τα εσωκομματικά προβλήματα της ΝΔ.

Τα υπόλοιπα με τον κ. Μητσοτάκη στη Βουλή, όταν και αν βγάλει άκρη με τον κ. Σαμαρά και τους πρώην μακεδονομάχους βουλευτές του και τολμήσει να φέρει προς κύρωση τις συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία» ανέφερε σε νεότερο σχόλιό του ο ΣΥΡΙΖΑ.

[Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου – https://t.co/iH8lTtI89c] pic.twitter.com/QlKvF1awDM — ΣΥΡΙΖΑ (@syriza_gr) September 28, 2020

Αν αληθεύει ότι αφαίρεσαν τη λέξη "ιστορική" από την ανακοίνωση του ΥπΕξ για να κατευνάσουν το εσωτερικό ακροατήριο μιλάμε για μνημείο γελοιότητας!Θα βάλουν τα τρολς νε λένε για fake news αλλά υπάρχουν ντοκουμέντα. Εξωτερική πολιτική με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό! #Πρεσπες pic.twitter.com/nSBC4AzeIt — Marios Katsis (@marios_katsis) September 28, 2020

"Μνημείο σταθερότητας" και υπευθυνότητας η κυβέρνηση: αφαίρεσε τον προσδιορισμό "ιστορική" από την επίμαχη ανακοίνωση, μετά το σάλο που προκλήθηκε. Μάταια προσπαθεί. Τα ντοκουμέντα υπάρχουν- κάθε προσπάθεια για damage control την εκθέτει κι άλλο.#Πρεσπες — Θάνος Μωραΐτης (@thanos_moraitis) September 28, 2020

Αυτογελοιοποιούνται

«Μετά την αντίδραση μας η Κυβέρνηση έσπευσε να αλλάξει το κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος για την συμφωνία των Πρεσπών. Ότι και να κάνουν όμως αποκαλύφθηκαν. Η ιστορική υποκρισία και η διπροσωπία και στα εθνικά θέματα, τους χαρακτηρίζει. Με αυτές τις δήθεν ορθές επαναλήψεις, απλά αυτογελοιοποιούνται» σχολίασε σε νεότερη δήλωσή του το ΚΙΝΑΛ.

Βεβαίως είχαν προηγηθεί αντιδράσεις για τον χαρακτηρισμό της Συμφωνίας των Πρεσπών ως «ιστορικής» εκ μέρους της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας έκαναν σημαία το ζήτημα και ουσιαστικά άρχισαν να «τρολάρουν» τη ΝΔ ζητώντας να ξεπαγώσουν και να φέρουν στη βουλή προς κύρωση τις συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε σε σχόλιό του για την αρχική ανάρτηση του ΥΠΕΞ σχετικά με την κοινή δήλωση:

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πλέον, όχι μόνο δίνει μάχες υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας για την ένταξή της στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, αλλά σε επίσημη τοποθέτησή της, στο κοινό ανακοινωθέν με τις ΗΠΑ που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζει «ιστορική» τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Τώρα που συμφωνούμε απόλυτα με τον κ. Μητσοτάκη ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ιστορική, θα φέρει επιτέλους τις κυρώσεις συμφωνιών με τη Βόρεια Μακεδονία προς ψήφιση στη Βουλή ή φοβάται τον πανελλήνιο διασυρμό για την προεκλογική εξαπάτηση του ελληνικού λαού και την καταψήφιση από τον κ. Σαμαρά και τη μισή κοινοβουλευτική του oμάδα;».

[Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου – https://t.co/s3GRvjvfTJ] pic.twitter.com/KfaBh4VLKz — ΣΥΡΙΖΑ (@syriza_gr) September 28, 2020

Λίγο μετά ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της βουλής έκλεισε την παρέμβασή του αναφερόμενος στην κοινή δήλωση Ελλάδας και ΗΠΑ με αφορμή την επίσκεψη Πομπέο σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη και εστίασε στο χαρακτηρισμό της Συμφωνίας των Πρεσπών ως ιστορικής.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ειρωνικό τόνο ανέφερε: «Να μην παραλείψω να συγχαρώ την κυβέρνησή σας και τον κ. Μητσοτάκη προσωπικά για το κοινό ανακοινωθέν που έβγαλε ο Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό ομόλογό του , το οποίο αναρτήθηκε αμετάφραστο στο επίσημο σάιτ του υπουργείου Εξωτερικών».

«Τόσο η Ελληνική όσο και η Αμερικανική κυβέρνηση χαιρετίζουν μαζί την ιστορική όπως λένε συμφωνία των Πρεσπών» είπε ο κ. Τσίπρας και ζήτησε από τον πρωθυπουργό να φέρει προς κύρωση τις διμερείς συμβάσεις με τη Βόρεια Μακεδονία λέγοντας προς προς τα κυβερνητικά έδρανα:

«Κυρία Βούλτεψη δικό σας, κύριοι βουλευτές της συμπολίτευσης τι κρύβεστε; Τι φοβάστε; Τώρα που βγάλετε τις περικεφαλαίες, περιμένουμε να υπερψηφίσετε την «ιστορική συμφωνία» και να ζητήσετε 158 συγγνώμες».

Συγχαίρω την κυβέρνηση της ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη για το κοινό ανακοινωθέν του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομόλογό του. Στο ανακοινωθέν, χαιρετίζουν μαζί, τόσο η ελληνική όσο και η αμερικανική κυβέρνηση, την «ιστορική», όπως γράφουν, Συμφωνία των Πρεσπών. #Βουλη pic.twitter.com/aONuLR99q8 — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) September 28, 2020

Έντονες ήταν και οι αντιδράσεις του ΚΙΝΑΛ που επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ για την αρχική κοινή δήλωση με τις ΗΠΑ χαρακτηρίζοντάς το κυβερνών κόμμα διπρόσωπο και τον πρωθυπουργό Ιανό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ έχει ως εξής:

«Ως αντιπολίτευση η ΝΔ καταψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, την χαρακτήριζε «εθνική ήττα». Ως κυβέρνηση τώρα, στο σημερινό κοινό ανακοινωθέν, την χαρακτηρίζει «ιστορική». Ιστορική υποκρισία και λαϊκισμός. Διπρόσωπος ο κ. Μητσοτάκης, Ιανός και μάλιστα στα Εθνικά Θέματα. Η κωλοτούμπα τελικά είναι τακτική και για τους δύο, για τον κ. Τσίπρα και για τον κ. Μητσοτάκη».