Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα τον μοναδικό επιζώντα της συντριβής ενός μεταγωγικού στρατιωτικού αεροσκάφους, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, στην ανατολική Ουκρανία, όπου 26 άνθρωποι – οι περισσότεροι σπουδαστές στρατιωτικής σχολής – έχασαν τη ζωή τους.

Δύο σπουδαστές βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια, ωστόσο ο δεύτερος τελικά δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Ukraine – At least 20 dead, 2 injured after military aircraft crashes near Kharkov

