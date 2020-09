Ασταμάτητος ήταν στο τουρνουά της Ρώμης ο Νόβακ Τζόκοβιτς όπως έδειξε και στον τελικό με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Ο Σέρβος τενίστας νίκησε στον τελικό με 7-5, 6-3 και επέστρεψε στην κορυφή του Italian Open μετά από 5 χρόνια. Με αυτή του τη νίκη, έφτασε τους 36 τίτλους Masters αφήνοντας πίσω του τον Ράφαελ Ναδάλ με 35. Συνολικά, αυτός ήταν ο 81ος τίτλος στην καριέρα του.

Ο Σβάρτσμαν έκανε εξαιρετική προσπάθεια στο πρώτο σετ καθώς βρέθηκε μπροστά και με 3-0. Ο Τζόκοβιτς όμως έφτασε στην ανατροπή και πήρε το σετ με 7-5.

Στο δεύτερο σετ ο Αργεντινός ξεκίνησε με μπρέικ αλλά το No1 της παγκόσμιας κατάταξης συνέχισε εξαιρετικά και κάνοντας το όγδοο μπρέικ στο παιχνίδι έκλεισε το σετ με 6-3 κατακτώντας τον τίτλο.

