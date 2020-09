Ο Stormzy κυκλοφόρησε ένα animation μουσικό βίντεο για το single του «Superheroes», στο οποίο έχει συμπεριλάβει μια εμπνευσμένη ομιλία προς τους μαθητές.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβετε εσείς πόσο δυνατοί είστε» αναφέρει ο σταρ της grime απευθυνόμενος σε παιδιά σχολικής ηλικίας.

«Ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός σας, ανεξάρτητα από πού προέρχεστε, από τη θρησκεία σας, από το τι αισθάνεστε ότι σας κρατά πίσω: είστε υπερήρωες».

The new visuals to Stormzy's track 'Superheroes' are nothing short of beautiful ❤️ pic.twitter.com/7ZrZZNznX3 — BBC Radio 1 (@BBCR1) September 9, 2020

«Ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο για να σας εμπνεύσω, να σας ενημερώσω ότι ο ουρανός είναι το όριο. Για να σας ενημερώσω ότι όλα αυτά τα πράγματα μέσα σας, σας κάνουν απίστευτους».

Σε σκηνοθεσία του βρετανού σκηνοθέτη Taz Tron Delix, το animation βίντεο εξυμνεί βρετανούς καλλιτέχνες, όπως ο Dave και ο Little Simz ως υπερήρωες της σύγχρονης εποχής.

Οι ίδιοι οι στίχοι αποτίουν φόρο τιμής στο νεανικό μυθιστόρημα της Μάλορι Μπλάκμαν, «Noughts and Crosses», στις πρωταθλήτριες του τένις, Σερένα και Βένους Ουίλιαμς και στην παιδική εκπομπή Tracy Beaker.

Το βίντεο όπως το ΑΠΕ κυκλοφόρησε μετά τη δωρεά από τον Stormzy ύψους 500.000 αγγλικών λιρών στο Black Heart Foundation, οργάνωση που παρέχει εκπαιδευτικές υποτροφίες σε μαθητές από μη προνομιούχο περιβάλλον.

Stormzy’s back with powerful new visuals for his track 'Superheros' 🙌✨ pic.twitter.com/Tt0lsl1zDB — BBC Radio 1Xtra (@1Xtra) September 9, 2020