Η σεζόν ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού οι Μπακς αποκλείστηκαν από τους Χιτ και έμειναν εκτός συνέχειας πλέι-οφ στο NBA.

Το θέμα που απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τα ΜΜΕ στην Αμερική δεν είναι άλλο από το μέλλον του Greek Freak στο Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με το yahoo sports, ο Giannis φέρεται να συναντήθηκε με έναν εκ των ιδιοκτητών της ομάδας, τον Μαρκ Λάσρι, ώστε να ακούσει ποιο είναι το πλάνο για την επόμενη μέρα της ομάδας σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και να συζητήσει για το δικό του μέλλον.

Θυμίζουμε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τους Μπακς και μπορεί να ζητήσει μάξιμουμ συμβόλαιο, που θα του αποφέρει συνολικά 254 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Την ώρα βέβαια που τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον άλλων ομάδων για την απόκτησή του παίρνουν και δίνουν, Κλίπερς και Χιτ φαίνεται πως είναι δύο ομάδες που παρακολουθούν τις εξελίξεις και είναι πολύ πιθανό να κινηθούν, ώστε να τον κάνουν δικό τους αν δε συνεχίσει στο Μιλγουόκι.

Yahoo Sources: Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo met with ownership today to discuss his future and future of the franchise. https://t.co/403A6swHBv

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 13, 2020