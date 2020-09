Μια άνευ προηγουμένου κατάσταση καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στον προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας τα μεσάνυχτα, αφήνοντας στον δρόμο πάνω από 13.000 ανθρώπους.

Το πρώτο φως της ημέρας φανέρωσε την καταστροφή της φωτιάς η οποία καίει ακόμα, με την Πολιτεία να καλείται να μεριμνήσει για χιλιάδες πρόσφυγες που βρίσκονται κυριολεκτικά στον δρόμο.

Η κυβέρνηση συγκάλεσε άμεσα διυπουργική σύσκεψη, όπου θα εξεταστεί η κατάσταση και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ενώ σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, η Λέσβος πρόκειται να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά προηγήθηκαν επεισόδια τα οποία ξέσπασαν μετά την ανακοίνωση 35 θετικών κρουσμάτων κοροναϊού στον καταυλισμό. Γύρω στις 11.00 έκαναν την εμφάνιση τους οι πρώτες φλόγες περιμετρικά του ΚΥΤ και προς τη πλευρά του Ελαιώνα, με τους πρόσφυγες να προσπαθούν να ξεφύγουν από τις φλόγες, άλλοι κατευθυνόμενοι προς την πόλη και άλλοι προς το βουνό.

Σύμφωνα με τον συντονιστή Πολιτικής Προστασίας περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Λευτέρη Παπαϊωάννου, τα 35 κρούσματα έχουν απομονωθεί, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος σε σχετική ερώτηση στο MEGA, απάντησε πως δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα που βρίσκονται.

Τα πάντα παραδόθηκαν στις φλόγες -σκηνές και κοντέινερ έγιναν στάχτη. Η κυβέρνηση ωστόσο επιβεβαιώνει πως το θέμα στέγασης των 12.000 ανθρώπων που διέμεναν στον καταυλισμό πρόκειται να έχει λυθεί μέχρι το βράδυ.

Στην «Κοινωνία Ώρα MEGA»μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις εξελίξεις στη Μόρια και τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα, όλα ξεκίνησαν όταν εντοπίστηκαν τα 35 κρούσματα κοροναϊού ανάμεσα στα περίπου 2.000 δείγματα από τη Μόρια, και τους ανακοινώθηκε ότι θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα οι ίδιοι και οι στενές επαφές τους.

Όπως σημείωσε στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου θα λάβουν μέρος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης και ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κουμουτσάκος, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ πρόσθεσε πως στη σύσκεψη θα λάβουν μέρος ο επικεφαλής της ΕΥΠ και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, «προκειμένου να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα» όπως τόνισε.

„It is the night that #Moria is burning to the ground,” says one friend. “I am standing in the flames and yet I cannot believe, what is happening in front of me.”

This video is filmed by him and sent just now. pic.twitter.com/qTEScei7SJ

— Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) September 8, 2020