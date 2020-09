Οι Μπακς αντιμετωπίζουν απόψε (1:30) τους Χιτ στο Game 5 για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας και βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, αφού το Μαϊάμι προηγείται με 3-1 στη σειρά.

Τα Ελάφια είναι κοντά στον αποκλεισμό από τα πλέι-οφ, ενώ παράλληλα είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και όλα θα κριθούν την τελευταία στιγμή.

Το έργο των Μπακς είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολο, η ενδεχόμενη απουσία του Greek Freak θα το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, ενώ πιθανή ήττα από τους Χιτ πιθανώς να σημάνει και το τελευταίο ματς του έλληνα σούπερ σταρ με τη φανέλα του Μιλγουόκι.

Τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Αντετοκούνμπο φουντώνουν τις τελευταίες μέρες και ειδικά με όσα συμβαίνουν στη σειρά με τους Χιτ, κι αν οι Μπακς αποκλειστούν, όλα δείχνουν ότι ο Γιάννης θα ψαχτεί να φύγει, για να διεκδικήσει σε άλλη πολιτεία ένα δαχτυλίδι.

Φυσικά, αν συμβεί αυτό, όλο σχεδόν το ΝΒΑ θα πέσει στα πόδια του, με τους Γουόριορς, τους Χιτ, τους Μάβερικς και πολλές ακόμα ομάδες να κινούνται για την απόκτησή του.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως ήδη ένας από τους σούπερ σταρ του ΝΒΑ τον θέλει στο πλευρό του, αφού γνωρίζει ότι θα κυνηγήσει ένα πρωτάθλημα.

Ο λόγος για τον Ντάμιαν Λίλαρντ, ο οποίος ονειρεύεται τον Γιάννη στο Πόρτλαντ, δημιουργώντας μαζί του ένα από τα σπουδαιότερα δίδυμα των τελευταίων δεκαετιών.

Αυτόματα θα θεωρηθούν οι Μπλέιζερς φαβορί για τον τίτλο, ενώ ενδέχεται να δημιουργήσουν ακόμα και superteam, αφού δεν αποκλείεται να μείνει και ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, παρά το βαρύ του συμβόλαιο.

Stephen A Smith says Damian Lillard believes a Dame & Giannis duo has the potential to win a championship in Portland

(🎥 @GetUpESPN ) pic.twitter.com/jKjDe7VX25

— NBA Central (@TheNBACentral) September 7, 2020