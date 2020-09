Με το πόδι στο… γκάζι η ΤΣΣΚΑ.

Η «ομάδα του στρατού» δείχνει πως είναι αποφασισμένη να μην χάνει… ποτέ, καθώς από τα φιλικά προετοιμασίας έχει παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό πρόσωπο και πήρε ένα ακόμα «ροζ φύλλο» αυτή τη φορά απέναντι στην Χϊμκι (101-71).

Κορυφαίοι του αγώνα ήταν πάλι οι Μάικ Τζέιμς και Ουίλ Κλάιμπερν οι οποίοι σημείωσαν 25 και 19 πόντους αντίστοιχα, ενώ θετική παρουσία είχε και ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, Γιάνις Στρέλνιεκς. Ο έτερος πρώην ερυθρόλευκος Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν «απών» εξαιτίας των στομαχικών διαταραχών που τον ταλαιπωρούν τις τελευταίες μέρες.

Από την άλλη ο Ρίμας Κουρτίναιτς εκτός από τα… θηρία της ΤΣΣΚΑ είχε να αντιμετωπίσει και θέματα τραυματισμών καθώς εκτός ήταν οι Σβεντ, Καράσεφ, Μπερτάνς, Γιόβιτς και Μόνια.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 58-49, 72-64, 101-71

