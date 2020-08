Όλα τα απίθανα τελειώνουν κάποτε… Έτσι και το απίστευτο ρεκόρ του Άλισον Μπέκερ, ο οποίος δεν είχε δεχτεί ούτε ένα γκολ έξω από την περιοχή την περασμένη σεζόν, με τον Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ να του χαλάει αυτό το απίθανο σερί.

Ο Γκαμπονέζος φορ της Άρσεναλ σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ, με το οποίο άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης της Λίβερπουλ κόντρα στους «κανονιέρηδες», τελειώνοντας αυτό το απίθανο στατιστικό που είχε φτιάξει ο Άλισον, από την περασμένη σεζόν.

Ο Άλισον μάλιστα είδε το σερί του να καταρρίπτεται από τον πρώτο κιόλας αγώνα της σεζόν, καθώς ο Ομπαμεγιάνγκ σκόραρε στον πρώτο θεωρητικά επίσημο αγώνα της νέας περιόδου, με μία «οβίδα» από το ύψος της μεγάλης περιοχής, στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης.

During the 2019/20 season, Alisson did not concede a single goal from outside the box in the Premier League and Champions League.

It took 12 minutes of the 2020/21 season for him to concede his first. pic.twitter.com/t6lygTsRbr

— Squawka Football (@Squawka) August 29, 2020