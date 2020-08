Το βράδυ του Σαββάτου (15/8) η Μάντσεστερ Σίτι γνώρισε στην Πορτογαλία την ήττα με 3-1 από τη Λιόν για την προημιτελική φάση του Final-8 στο Champions League, με αποτέλεσμα η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα να αποχαιρετήσει τη διοργάνωση.

Μετά τη λήξη του αγώνα έγινε στον καταλανό τεχνικό μια ερώτηση που του έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, ένας γάλλος ρεπόρτερ ζήτησε την άποψη του προπονητή των citizens για το γεγονός ότι μετά την Μπαρτσελόνα δεν έχει πετύχει όσα περίμεναν πολλοί από αυτόν.

Ο 49χρονος απάντησε ότι στους «μπλαουγκράνα» υπήρξε τυχερός, καθώς είχε παίκτες όπως οι Μέσι, Τσάβι και Ινιέστα, οι οποίοι έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους για την ομάδα.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Συμφωνώ απόλυτα με όλους αυτούς, έχουν δίκιο. Έχω ξαναπεί ότι στην Μπαρτσελόνα είχα απίστευτους παίκτες, όπως είχα και στο Μόναχο, όπως έχω και τώρα στη Σίτι, όμως στην Μπαρτσελόνα ήμουν πολύ τυχερός».

