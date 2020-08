Στη βαριά ήττα της Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν Μονάχου το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (14/8) ο Λιονέλ Μέσι βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Συγκεκριμένα, στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και με το σκορ να είναι στο 4-1 υπέρ των Βαυαρών, ο αργεντινός σούπερ σταρ των «μπλαουγκράνα» καθόταν στα αποδυτήρια της ομάδας μόνος του και χωρίς να μιλά σε κανέναν.

Στην αντίπερα όχθη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν η Γιουβέντους έχανε με 1-0 στο Τορίνο από τη Λιόν για τη φάση των «16» του Champions League, προσπαθούσε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του και να οδηγήσει τους «μπιανκονέρι» στην ανατροπή, ασχέτως τού αν δεν τα κατάφερε.

Αυτό θέλησε να αποδείξει ένας θαυμαστής του Πορτογάλου.

Με βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, έδειξε τη διαφορά που έχουν μεταξύ τους οι δύο παίκτες στην αγωνιστική νοοτροπία τους.

The difference between Lionel Messi and Cristiano Ronaldo when their teams are losing in a big Champions League knockout game.

The levels are just different.pic.twitter.com/y3J8mFq6iy

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) August 15, 2020