Με δικομματική τροπολογία των βουλευτών Κίνζινγκερ και Σπανμπεργκερ, που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για την Εθνική Άμυνα, επαναβεβαιώνεται ότι η αγορά από την Τουρκία των ρωσικών πυραύλων S-400 συνιστά μία «σημαντική συναλλαγή» βάσει του νόμου κυρώσεων CAATSA και ορίζει ότι μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του νόμου, θα πρέπει να υποβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία.

Η τροπολογία πάντως δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο να άρει τις κυρώσεις, αν η Τουρκία απαλλαγεί από τους ρωσικούς πυραύλους.

Ο βουλευτής Άνταμ Κίνζινγκερ είναι ρεπουμπλικανός από το Ιλινόις κι η Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ δημοκρατική από τη Βιρτζίνια.

Το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό της Άμυνας ψηφίστηκε χθες από την ολομέλεια της Βουλής με ψήφους 295 – 125 και προωθείται στη Γερουσία, όπου επίσης υπάρχει έντονη δικομματική υποστήριξη για κυρώσεις στην Τουρκία, με τους επικεφαλής της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων Τζιμ Ρις και Μπομπ Μενέντεζ να έχουν καταθέσει παρόμοια τροπολογία στο παρελθόν.

The Kremlin is engaging in destabilizing and aggressive behaviors around the world.

We need to hold Turkey — a NATO member — accountable for military cooperation with Russia that threatens our security.

Read more on my amendment with @RepKinzinger:https://t.co/RTkNdzO7pw

— Rep. Abigail Spanberger (@RepSpanberger) July 22, 2020