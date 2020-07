Κανονικά στην έδρα της Γουλβς θα πραγματοποιηθεί η ρεβάνς με τον Ολυμπιακό για τους «16» του Europa League.

Όπως ενημέρωσε ο Κώστας Βερνίκος, το μεγάλο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 5 Αυγούστου στο Μολινό και όχι σε κάποιο άλλο γήπεδο, άλλης χώρας, σύμφωνα με κάποια σενάρια που κυκλοφορούσαν όλο αυτό το διάστημα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι αρχές της Μεγάλης Βρετανίας παρείχαν γραπτές διαβεβαιώσεις στην UEFA για την διεξαγωγή της αναμέτρησης, αλλά αν κάτι συμβεί και αλλάξουν οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του ματς, τότε αυτόματα αυτό θα διεξαχθεί σε κάποιο γερμανικό γήπεδο.

Η ανάρτηση:

«Γουλβς-Ολυμπιακός. Στο Μολινό. Οι αρχές της Μεγάλης Βρετανίας παρείχαν γραπτές διαβεβαιώσεις στην UEFA, αλλά αν κάτι αλλάξει μέχρι τις 5 Αυγούστου, τότε αυτόματα θα διεξαχθεί στη Γερμανία».

Wolves – OlympiacosFC. In Molineux Stadium. UK authorities provided written guarantees to UEFA. But if something will be changed till August the 5th, then automatically in GER

— kostas.Vernikos (@KVernikos) July 9, 2020