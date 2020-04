Πληροφορίες που στηρίζουν την αγαπημένη θεωρία συνωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ και εκατομμύρια κόσμου, ότι δηλαδή ο κοροναϊός «ξέφυγε» από εργαστήριο στην Ουχάν, παρουσιάζει το Fox News.

Το αμερικανικό δίκτυο επικαλείται «πολλαπλές πηγές» του που εκφράζουν «αυξανόμενη βεβαιότητα» ότι η πανδημία του νέου κοροναϊού προήλθε από το εργαστήριο του Ινστούτου Ιολογίας στην Ουχάν.

Οι πηγές βέβαια σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για βιολογικό όπλο, αλλά ουσιαστικά για λάθος της Κίνας. Δηλαδή σε μία προσπάθεια της Κίνας να αποδείξει ότι οι δυνατότητές της να ταυτοποιεί και να καταπολεμά ιούς είναι ισάξιες ή και καλύτερες από αυτές των ΗΠΑ, ο νέος κοροναϊός ξέφυγε από το εργαστήριο.

Πιστεύεται ότι η αρχική μετάδοση του ιού έγινε φυσικά από τις νυχτερίδες στον άνθρωπο, με τον τρόπο μετάδοσης να μελετάται από το εργαστήριο. Ο ασθενής μηδέν ήταν εργαζόμενος στο εργαστήριο και μετά ακολούθησε η διασπορά του ιού στον πληθυσμό της Ουχάν.

Σύμφωνα με τα έγγραφα στα οποία είχαν πρόσβαση οι πηγές του Fox News, οι γιατροί στο εργαστήριο της Ουχάν προσπάθησαν στην αρχή να συγκρατήσουν τον ιό. Η περιβόητη αγορά της Ουχάν δεν πωλούσε ποτέ νυχτερίδες. Η Κίνα έριξε το «φταίξιμο» στην αγορά της Ουχάν για να αποκκλίνει την προσοχή από το εργαστήριο.

Όλες οι πηγές συμφωνούν ότι η κινεζική κυβέρνηση συγκάλυψε στοιχεία και πληροφορίες για τη νόσο Covid-19.

Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας προσπάθησε να διαλύσει τις υποψίες, λέγοντας ότι ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο νέος κοροναϊός προήλθε από εργαστήριο.

Η Κίνα έκρυψε και άλλαξε στοιχεία «100%», λένε οι πηγές του Fox News. Δείγματα καταστράφηκαν, μολυσμένες περιοχές του εργαστηρίου καθαρίστηκαν, κάποιες πρώιμες αναφορές σβήστηκαν και ακαδημαϊκά άρθρα εξαφανίστηκαν.

Γιατροί και δημοσιογράφοι που προειδοποιούσαν για τη διασπορά του ιού «εξαφανίστηκαν». Η Κίνα σταμάτησε γρήγορα τις πτήσεις εσωτερικού προς την Ουχάν, αλλά δεν έγινε το ίδιο με τις πτήσεις εξωτερικού.

«Aυτή είναι ίσως η πιο ζημιογόνα κυβερνητική συγκάλυψη όλων των εποχών», είπε μία πηγή.

Ερωτώμενος από το Fox News για τις παραπάνω πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε την Τετάρτη ότι: «Όλο και περισσότερο ακούγεται αυτή η ιστορία… Εξετάζουμε εις βάθος αυτήν την τραγική κατάσταση».

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κίνα είχε προειδοποιήσει από τον Ιανουάριο του 2018 για την ανεπαρκή ασφάλεια στο Ινστιτούτο Ιολογίας στην Ουχάν και είχε αποκαλύψει ότι οι επιστήμονες στο εργαστήριο αυτό έκαναν επικίνδυνες έρευνες σε κοροναϊούς από νυχτερίδες, όπως ανέφερε η Washington Post.

O υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ, δήλωσε την Τετάρτη: «Ακόμα και σήμερα, η Κίνα αποκρύπτει πληροφορίες και πρέπει να συνεχίσουμε να την πιέζουμε να αποκαλύψει πληροφορίες. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, μόλις ξεπεράσουμε την πανδημία, θα μπορέσουμε να μάθουμε σίγουρα τι συνέβη έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αποτρέψουμε στο μέλλον».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάικ Πομπέο, σημείωσε: «Ξέρουμε ότι ο ιός προήλθε από την Ουχάν της Κίνας. Το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν βρίσκεται μόλις μερικά χιλιόμετρα μακριά από την αγορά. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να μάθει τι πραγματικά συνέβη».

Επικαλούμενος πληροφορίες από κοριούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Πομπέο πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν ότι υπήρχαν υψηλής μεταδοτικότητας υλικά στο εργαστήριο εκείνο. «Πολλές χώρες δουλεύουν σε τέτοια προγράμματα. Ωστόσο, οι χώρες με διαφάνεια, μπορούν να εγγυηθούν τον έλεγχο και την ασφάλεια και επιτρέπουν σε εξωτερικούς παρατηρητές να παρακολουθούν τις διαδικασίες. Μακάρι να είχε συμβεί και αυτό στην περίπτωση της Ουχάν».

Οι πηγές του Fox News προσθέτουν ότι ο ΠΟΥ είναι συνένοχος, καθώς βοήθησε στην αρχή την Κίνα να κρύψει στοιχεία.

Έξι μέρες αφού οι κινεζικές αρχές κατάλαβαν ότι έχουν να κάνουν με μία πανδημία, η Ουχάν φιλοξένησε ένα φεστιβάλ με δεκάδες χιλιάδες κόσμου, ενώ εκατομμύρια ταξιδιώτες πέρασαν από την πόλη για την Κινεζική Πρωτοχρονιά.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε τους πολίτες την έβδομη μέρα, στις 20 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε, πάνω από 3.000 άτομα είχαν μολυνθεί μέσα σε μία εβδομάδα κατά την οποία οι αρχές σιωπούσαν.

Το Fox News βέβαια σημειώνει ότι ακόμα δεν έχει δει από τις πηγές του απτές αποδείξεις για τον παραπάνω ισχυρισμό και ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι οριστικές.

Υπενθυμίζεται ότι το Fox News είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, από την πρώτη στιγμή, χαρακτήριζε τον κοροναϊό «ο κινεζικός ιός» και δεν διέψευσε ποτέ την παραπάνω θεωρία.

Μάλιστα, από τότε που άρχισε να θεριεύει η επιδημία του κοροναϊού στις ΗΠΑ, παρατηρήθηκε μία όλο και πιο αυξανόμενη ρητορική κατά της Κίνας από τους πολιτικούς της κυβέρνησης και τον αμερικανικό Τύπο.

Δεν είναι τυχαίο που στο στόχαστρο του Fox News μπαίνει και ο ΠΟΥ, του οποίου τη χρηματοδότηση διέκοψε αυτήν την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορώντας τον για υπερβολική υποστήριξη προς την Κίνα.

Στις 24 Ιανουαρίου, πριν ξεσπάσει ο κοροναϊός στις ΗΠΑ, ο Τραμπ είχε επαινέσει την κινεζική κυβέρνηση για τη διαφάνειά της και τη διαχείριση της κρίσης.

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020