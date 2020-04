Αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας αντάλλαξαν πυρά με «τρομοκρατική οργάνωση» κοντά στο κέντρο του Καΐρου, μετέδωσε το βράδυ της Τρίτης η κρατική τηλεόραση.

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, οι δυνάμεις της Αστυνομίας ζητούν από τους πολίτες να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να μην πλησιάζουν στο σημείο ανταλλαγής των πυρών.

​Ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες ένας αστυνομικός και ένας τρομοκράτης φέρεται να έχουν χάσει τις ζωές τους από τους πυροβολισμούς.

An exchange of gunfire between the Egyptian police and suspected terrorists in the Al-Amiriya district in Cairo https://t.co/8LymT8qlOo via @AhmedHakes #Egypt pic.twitter.com/tXCCOQtTDd

— Liveuamap MiddleEast (@lummideast) April 14, 2020