Σε επιφυλακή βρίσκονται οι ελληνικές αρχές για τον νέο κοροναϊό καθώς μετά τα πρώτα κρούσματα στη Γαλλία, ύποπτα περιστατικά έχουν εντοπιστεί και στη γειτονική Τουρκία.

Επιστήμονες θεωρούν πιθανό το σενάριο, αν ο ιός συνεχίσει να ταξιδεύει με τους ίδιους ρυθμούς όπως σήμερα, να περάσει και τα ελληνικά σύνορα.

Οπως μετέδωσε νωρίτερα το CNNTurk, δύο Κινέζοι υπήκοοι, οι οποίοι εργάζονται σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην περιοχή Σουλτάχανε της επαρχίας Ακσαράι, που βρίσκεται στην κεντρική Τουρκία, αισθάνθηκαν ζάλη και ναυτία, ενώ είχαν τάση για έμετο.

Παράλληλα, όπως κάνουν γνωστό τα τουρκικά ΜΜΕ τα οποία αναπαράγουν την είδηση ως πρώτο θέμα, αποφασίστηκε συνολικά εννέα εργαζόμενοι με χώρα καταγωγής την Κίνα -μεταξύ των οποίων και οι δύο που νόσησαν- να μεταβούν σε νοσοκομείο της περιοχής για λόγους δημόσιας υγείας.

Οι Κινέζοι νοσηλεύονται σε ειδικό δωμάτιο, ενώ στο προσωπικό του νοσοκομείο δόθηκαν ειδικές αντιλοιμωξιογόνες μάσκες.

Από την πλευρά της, η τουρκική διεύθυνση Υγείας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και αναλύσεις, χωρίς να κάνει γνωστά τα αποτελέσματα.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ασθενή με οριστική διάγνωση κοροναϊού» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Φαχρετίν Κοτζά.

Ο κ. Κοτζά δήλωσε ότι μόνο ένα άτομο εξετάζεται στο Ακσαράι, ενώ ανέφερε πως το αποτέλεσμα του δείγματος, αν είναι δηλαδή θετικό ή αρνητικό, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε ο Τούρκος υπουργός, η κατάσταση του ασθενούς κρίνεται καλή.

Δείτε πού βρίσκεται η επαρχία Ακσαράι στον χάρτη:

Σε πλήρη επαγρύπνηση και επιχειρησιακή ετοιμότητα έχουν τεθεί όλες οι υγειονομικές Αρχές της χώρας, με τα νοσοκομεία να βρίσκονται σε συναγερμό, ώστε αν χρειαστεί να αντιμετωπιστούν τα πιθανά κρούσματα.

Το ιατρείο του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να ελέγχονται ύποπτα συμπτώματα ταξιδιωτών που φτάνουν στη χώρα.

Παράλληλα, τη Δευτέρα, πάρθηκε η απόφαση αναστολής όλων των οργανωμένων εκδρομών τόσο στο εσωτερικό της Κίνας όσο και στο εξωτερικό με απόφαση των κινεζικών αρχών. Αυτό σημαίνει ότι ισχύει και για την Ελλάδα.

Η πρέσβης τη Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Zhang Qiyue σε συνάντηση που είχε με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια τον ενημέρωσε για τα μέτρα που λαμβάνονται στην Κίνα ώστε να ελεγχθεί η επιδημία που έχει προκαλέσει ο νέος κοροναϊός.

Όπως σημείωσε η πρέσβης, οι κινεζικές αρχές έχουν αναστείλει όλες τις οργανωμένες εκδρομές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού.

Ο υπουργός Υγείας από την πλευρά του ενημέρωσε την κινεζική αντιπροσωπεία για τα μέτρα πρόληψης που ήδη έχουν λάβει οι ελληνικές υγειονομικές αρχές τόσο στα αεροδρόμια, όσο και στα νοσοκομεία.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να υπάρχει σύνδεσμος συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ υπουργείου Υγείας-ΕΟΔΥ και κινεζικής πρεσβείας.

Εκτός Κίνας ο κοροναϊός έχει εξαπλωθεί σε πάνω από 15 χώρες.

Αναλυτικά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα διεθνώς:

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διόρθωσε σήμερα την εκτίμησή του για το μέγεθος της απειλής που συνδέεται με τον νέο κοροναϊό, χαρακτηρίζοντάς το «υψηλό» σε διεθνές επίπεδο και όχι «μέτριο», όπως έγραφε έως σήμερα στις αναφορές του εξαιτίας ενός «λάθους στη διατύπωση», όπως παραδέχθηκε.

Έως σήμερα, ο ΠΟΥ έγραφε ότι ο κίνδυνος είναι «πολύ υψηλός στην Κίνα, υψηλός σε περιφερειακό επίπεδο και μέτριος σε διεθνές επίπεδο»

«Πρόκειται για ένα σφάλμα διατύπωσης και το διορθώσαμε» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού που εδρεύει στη Γενεύη.

«Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αλλάξαμε την εκτίμηση σχετικά με τον κίνδυνο που υπάρχει, όμως αυτό το λάθος ξέφυγε» στις εκθέσεις σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, συμπλήρωσε η αξιωματούχος.

Ο ΠΟΥ δημοσίευσε έξι εκθέσεις από την έναρξη της κρίσης.

Detailed epidemiological information from more people infected is needed to determine the infectious period of the new #coronavirus (2019-nCoV).

WHO Situation Report 26 January 2020 https://t.co/DAIdpqarKO pic.twitter.com/KoqcDLfgdy

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 27, 2020