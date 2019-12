Συναγερμός έχει σημάνει στο Οχάιο των ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ένας ύποπτος έχει ανοίξει πυρ κατά αστυνομικών.

Διαπραγματευτές της αστυνομίας και ομήρων βρίσκονται στο σημείο, την ώρα που ο άνδρας βρίσκεται ταμπουρωμένος μέσα σε σπίτι στο Κολόμπους του Οχάιο, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο καθώς σημειώνεται ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δυο σχολεία της περιοχής έχουν εκκενωθεί.

Έως στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

HAPPENING NOW 12/16/19 2:25pm:

Shots fired near Apple Blossom Lane off Eakin Rd. (West Columbus)

Male firing multiple shots.

Patrol officers, SWAT and hostage negotiators on scene.

STAY OUT OF THE AREA.

*We'll share more details as they become available. pic.twitter.com/tezfNmIERI

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) December 16, 2019