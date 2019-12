Μπορεί στη χώρα μας να έχει η Ελληνίδα μάνα τη φήμη (και τη χάρη), αλλά και οι Γαλλίδες μάνες δεν πάνε πίσω. Και σε μία περίοδο όπου τα περιστατικά αστυνομικής βίας αναβιώνουν στην Ελλάδα, οι δυναμικές αυτές mamans έδωσαν το παράδειγμα με μία μαζική διαδήλωση στο Παρίσι για την πολυσυζητημένη σύλληψη 151 μαθητριών που συνέβη πέρσι στη Γαλλία.

Η «πορεία των μαμάδων», όπως ονομάστηκε από τα γαλλικά μέσα, διεξήχθη το απόγευμα της Κυριακής στο Παρίσι με την συμμετοχή πάνω από χιλίων γυναικών.

Il y a un an, 151 lycéens de Mantes-La-Jolie ont été humilié, mis à genoux pour avoir manifesté contre la réforme du lycée.

On n'oublie pas, on ne pardonne pas.

Et on marche aujourd'hui avec #MarcheDesMamans pic.twitter.com/Qp46KoZZBq

— parents20 (@parents20e) December 8, 2019