Εκλεισε το αεροδρόμιο Σόνεφελντ στο Βερολίνο της Γερμανίας την Παρασκευή, καθώς εντοπίστηκε βόμβα από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Π[ροσωρινά, έχουν κλείσει όλα τα τερματικά του αεροδρομίο, ενώ στο έχουν σπεύσει δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας.

Σε ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο σημειώνει ότι έχουν ήδη ακυρωθεί ορισμένες πτήσεις, ενώ άλλες έχουν εκτραπεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό υπό ποιες συνιήκες βρέθηκε η βόμβα.

Aktueller Passagierhinweis: #Flugbetrieb am Flughafen Schönefeld #SXF wegen Fundes einer Weltkriegsbombe eingestellt. Wir informieren in Kürze weiter. // Passenger note: Flight operations at Schönefeld Airport #SXF interrupted due to a World War II bomb finding. We'll inform soon pic.twitter.com/r71TsKQMOE

— Berlin Airport Service (@berlinairport) November 29, 2019