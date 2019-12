Τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες e-mail έφυγαν από ελληνικές εταιρίες προς τους καταναλωτές και διαφήμιζαν την Black Friday η οποία καλά κρατεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια με καλές προσφορές και ουρές έξω από τα μαγαζιά.

Ουρές που δεν έχουν σχέση βέβαια με αυτές στην Αμερική και σε άλλες χώρες.

Στην Ελλάδα άτομα νεαρής ηλικίας περίμεναν και φέτος έξω από κατάστημα γνωστής αθλητικής εταιρείας.

Η πλειοψηφία εκείνων που έσπευσε στα καταστήματα για την Black Friday 2019, ήταν μαθητές.

Παιδιά που πιθανότατα έκαναν κοπάνα από το σχολείο, για να διαπιστώσουν αν οι προσφορές αξίζουν.

Την τιμητική τους όμως έχουν και οι επιχειρήσεις που πωλούν ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, όπου οι πελάτες προσέτρεξαν προτού αρχίσουν τη λειτουργία τους για φθηνές τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Στη Θεσσαλονίκη ακριβώς στις 8 το πρωί άνοιξαν οι αλυσίδες καταστημάτων προκειμένου να υποδεχθούν όσους αναζητούσαν προνομιακές τιμές σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λόγω της Black Friday.

H Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος με ανακοίνωση που εξέδωσε συστήνει στους καταναλωτές να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να μη δελεάζονται από φαινομενικά εντυπωσιακές προσφορές οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές.

Η Ένωση, προτείνει την τήρηση πέντε κανόνων που διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές δεν θα πέσουν θύματα «προσφορών» στην Black Friday:

* Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουν, βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.

* Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν κατά την Black Friday, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό, αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες.

* Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς.

* Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’ αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής.

* Να ζητάνε πάντα την απόδειξη για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η επίδειξη της απόδειξης είναι απαραίτητη.

Άνδρες και γυναίκες στήνουν ατέλειωτες ουρές καταναλωτών, που περιμένουν μέσα στο κρύο έξω από μεγάλες και γνωστές αλυσίδες καταστημάτων από το προηγούμενο βράδυ.

Shoppers flock to a Walmart store in Burbank, California and Macy’s in New York #BlackFriday pic.twitter.com/9RiSFuxJen

Με το που ανοίξουν οι πελάτες «μπουκάρουν» μέσα στα καταστήματα σαν μην υπάρχει… αύριο.

🔊 BLACK FRIDAY PUMP-UP SPEECH! Workers at a Best Buy in Philadelphia are getting ready for Black Friday shoppers. Are you ready?! pic.twitter.com/0VIZsiShVD

— ABC30 Fresno (@ABC30) November 28, 2019