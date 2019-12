Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε σήμερα μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Αφγανιστάν, ανήμερα της γιορτής των Ευχαριστιών, για να επισκεφτεί τους Αμερικανούς στρατιώτες.

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι που πραγματοποίησε στη χώρα από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, μια εβδομάδα μετά την ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ουάσινγκτον και Καμπούλ που αύξησε τις ελπίδες για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο διάδρομο προσγείωσης της αεροπορικής βάσης του Μπαγκράμ έπειτα από μια νυχτερινή πτήση από την Ουάσινγκτον.

Η επίσκεψη του Τραμπ δεν είχε ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας.

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Ρόμπερτ Ο’ Μπράιαν, μια μικρή ομάδα βοηθών, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και μια ομάδα δημοσιογράφων.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Αφγανό πρόεδρο Ασράφ Γκάνι, ο οποίος ήταν παρών στην ομιλία που απηύθυνε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στους Αμερικανούς στρατιώτες στην αεροπορική βάση. Τον υποδέχθηκε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ στρατηγός Μάρκ Μάιλι, κατά την άφιξή του.

Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τους στρατιώτες για την υπηρεσία του, μίλησε για το τέλος του ISIS και τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τους Ταλιμπάν.

#NEW: Pres. Trump during a surprise Thanksgiving visit to the troops in Afghanistan, says peace talks with the Taliban have resumed:

"The Taliban wants to make a deal… and they only want to make a deal because you're doing a great job.”pic.twitter.com/hbIGWHh20h

— Jennifer Franco (@jennfranconews) November 28, 2019