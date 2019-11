Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τίμησε σήμερα στον Λευκό Οίκο τον σκύλο του αμερικανικού στρατού που συμμετείχε στην επιχείρηση η οποία οδήγησε στον θάνατο του ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους Άμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

«Ιδού ο Κόναν, ίσως ο διασημότερος σκύλος του κόσμου. Ο Κόναν είναι σκληρό καρύδι. Κανείς δεν μπλέκει μαζί του», διαβεβαίωσε ο Τραμπ.

Watch the latest video at foxnews.com

«Ο Κόναν έκανε φανταστική δουλειά», υπογράμμισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, παρουσία της συζύγου του Μελάνια και του αντιπροέδρου Μάικ Πενς.

«Αυτός ο σκύλος είναι απίστευτος, τόσο εξαιρετικός, τόσο έξυπνος», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το μαλινουά παρασημοφορήθηκε «με ένα μετάλλιο και μια πλακέτα».

Πλέκοντας το εγκώμιο του σκύλου, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Κόναν «είναι ο απόλυτος πολεμιστής».

Πάντως, παρά τα καλά του λόγια, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άγγιξε καθόλου τον Κόναν.

Αντίθετα, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς χάιδευε συνεχώς το φιλικό κατά τ’ άλλα σκυλάκι.

Όταν η Μελάνια Τραμπ ρωτήθηκε αν θα υιοθετούσε έναν εκπαιδευμένο στρατιωτικό σκύλο σαν τον Κόναν για τον γιο της, Μπάρον, απάντησε με ένα κοφτό «όχι».

As they walked back towards the Oval Office, a reporter asked Melania Trump if she wanted to adopt Conan for Barron Trump. She turned and laughed and said, “No.” pic.twitter.com/RBk0TMXQGR

Υπενθυμίζεται ότι το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ είθισται να υιοθετεί έναν σκύλο κατά την παραμονή του στον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ ήταν οι πρώτοι που έσπασαν το άτυπο αυτό πρωτόκολλο.

Αμέσως μόλις ανακοινώθηκε ο θάνατος του πιο καταζητούμενου τζιχαντιστή του πλανήτη, στις 27 Οκτωβρίου, ο Τραμπ είχε επαινέσει το έργο αυτού του «φανταστικού» σκύλου.

Ο Κόναν είχε ακολουθήσει τον Αλ Μπαγκντάντι μέσα στη σήραγγα, όπου έβαλε τέλος στη ζωή του πυροδοτώντας τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019