«Ο αμερικανός ήρωας». Με αυτές τις λέξεις ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φιλοξένησε στον λογαριασμό του στο Twitter μια φωτογραφία με τον σκύλο – ήρωα που συμμετείχε στην επιχείρηση εναντίον του αρχηγού του Ισλαμικού Κράτους, στη Συρία.

Σε αυτή διακρίνεται ο Τραμπ να παρασημοφορεί τον σκύλο με ένα μετάλλιο – πατουσάκι. Ωστόσο, η βράβευση δεν ήταν τίποτα άλλο πέρα από… εικονική.

Η φωτογραφία, η οποία φέρει υδατογράφημα για λογαριασμό συγκεκριμένου μέσου, αποτελεί μια τροποποιημένη έκδοση φωτογραφίας του Associated Press το 2017.

Στο πρωτότυπη μορφή, ο Τραμπ απονέμει το μετάλλιο της τιμής στον James C. McCloughan, συνταξιούχο στρατιωτικό ιατρό ο οποίος πιστώνεται τη διάσωση των 10 ανδρών κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ.

Υπενθυμίζεται πως ο σκύλος «τραυματίστηκε ελαφρά» κατά τη διάρκεια της εφόδου στο κρησφύγετο του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, αφότου είχαν πέσει οι τοίχοι από τα πυρά. «Ανάρρωσε πλήρως», διαβεβαίωσε ο στρατηγός Μίλεϊ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο ίδιος αρνήθηκε, εντούτοις, να αποκαλύψει το όνομα του σκύλου, καθώς αυτός «βρίσκεται ακόμη στο θέατρο της επιχείρησης».

Το όνομά του κράτησε κρυφό για τον ίδιο λόγο και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε την περασμένη Τρίτη σχετική ανάρτηση στο Twitter, δημοσιεύοντας πάντως φωτογραφία του.

«Αποχαρακτηρίσαμε μια φωτογραφία αυτού του υπέροχου σκύλου (το όνομα του δεν έχει αποχαρακτηριστεί), ο οποίος έκανε φανταστική δουλειά για την αιχμαλώτιση και εξουδετέρωση του αρχηγού του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Twitter.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019