Μία φωτογραφία προϊόν φωτομοντάζ ανήρτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Twitter όπου εμφανίζει τον εαυτό του ως… Ρόκυ Μπαλμπόα.

Με το γυμνασμένο σώμα του πυγμάχου κινηματογραφικού σταρ, τα γάντια του μποξ και τη χρυσή ζωή, ο Τραμπ ποζάρει ως άλλος Σταλόνε, χωρίς ωστόσο να συνοδεύει τη φωτογραφία με κάποια λεζάντα.

Μία πιθανή ερμηνεία για την αινιγματική ανάρτηση του αμερικανού προέδρου επιχειρούν να δώσουν τα αμερικανικά μέσα.

Στην ομιλία του, το βράδυ της Τρίτης, σε προεκλογική συγκέντρωση στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τα τελευταία λόγια του γιατρού του, όταν πριν λίγες ημέρες υπεβλήθη σε μη προγραμματισμένο τσεκ απ:

«Αφαιρέστε το πουκάμισό σας, κύριε, και δείξτε μας ότι το πανέμορφο στήθος σας. Δεν έχουμε δει ποτέ ένα στήθος σαν αυτό».

Αμέσως, μετά την ανάρτηση του αμερικανού προέδρου, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έστησαν το δικό τους… πάρτι σε αυτά, με κάποιους να τον χλευάζουν και άλλους να τον αποθεώνουν τον αμερικανό πρόεδρο.

«Show us that gorgeous chest. We want to see it. We’ve never seen a chest quite like it.»@realDonaldTrump jokes that the doctors wanted to see his «gorgeous» chest when he went to the hospital and he wasn’t wearing a tie. pic.twitter.com/Ux3KjOglKt

— Washington Examiner (@dcexaminer) November 27, 2019