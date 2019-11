Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη Μινεάπολη, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης.

Η φωτιά ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Τετάρτης από τον 14ο όροφο ενός κτιρίου με συνολικά 24 ορόφους, σε μια συνοικία πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής Τζον Φράτελ στους δημοσιογράφους.

Ο πυκνός καπνός εξαπλώθηκε στον 16ο και τον 17ο όροφο του κτιρίου, το οποίο εκκενώθηκε. «Δυστυχώς, είχαμε πέντε νεκρούς στην πυρκαγιά» είπε ο Φράτελ, εξηγώντας ότι τα θύματα βρέθηκαν σε διαφορετικά διαμερίσματα του 14ου ορόφου.

