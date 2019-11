«Πήχτρα» είναι οι δρόμοι, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και τα αεροδρόμια των ΗΠΑ, καθώς οι Αμερικανοί επιστρέφουν στα σπίτια τους ή φεύγουν για ολιγοήμερες διακοπές για την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving).

H Ημέρα των Ευχαριστιών θα γιορταστεί αύριο, Πέμπτη 28 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το CNBC, 55 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να ταξιδέψουν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, εκμεταλλευόμενοι το τετραήμερο. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 3% σε σχέση με πέρσι.

Βέβαια, υπάρχει φόβος τα σχέδια πολλών ταξιδιωτών να ακυρωθούν, αφού πολλές κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ αναμένεται να χτυπηθούν από έντονο κύμα κακοκαιρίας με χιόνια και κρύο.

The westbound I-70 closure is going to be a long duration incident. We are going to allow Idaho Springs residents through. Have your ID ready. S1 pic.twitter.com/3OByTlnvkR

